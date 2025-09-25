Курс гривни к евро установлен на уровне 48,71 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на пятницу, 26 сентября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,49 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабилась на 8 копеек.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также ослабила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 48,71 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 5 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,47/41,50 грн/долл., а евро - 48,58/48,60 грн/евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 25 сентября остался на уровне предыдущего показателя и составляет 41,60 гривни за доллар, а курс евро снизился на 5 копеек и составляет 49,15 гривни за евро.

В то же время продать американскую валюту в банке можно по курсу 41 гривня, а евро - по курсу 48,15 гривни за единицу иностранной валюты.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой прогнозирует, что доллар в следующем месяце будет колебаться в рамках 41,2-42,2 гривни, а евро - 47,5-49,5 гривни при мировом соотношении доллара к евро на уровне 1,13-1,25.

