Каждый, чей дом или квартира были уничтожены оккупантом, сможет оставить заявку на возмещение в "Дие".

Ориентировочно через неделю в приложении "Дия" начнется регистрация о поврежденном и разрушенном имуществе граждан Украины.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем обращении.

"Ориентировочно уже через неделю в приложении "Дия" мы начинаем регистрировать информацию о поврежденном и разрушенном имуществе граждан Украины. Каждый, кто остался без крыши над головой. Каждый, чей дом или квартира были уничтожены оккупантом, сможет оставить заявку на возмещение в "Дие", - заявил премьер.

Он также напомнил, что создан Фонд восстановления разрушенного имущества и инфраструктуры.

"И как только война будет завершена, мы начнем восстанавливать все, что разрушил враг", - отметил глава правительства.

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