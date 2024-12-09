На этапе открытия счета лица или ФОП, клиенту присвоят одну из трех категорий риска.

Банки в ближайшие дни намерены ужесточить ограничения переводов с карты на карту и готовят новые проверки для ФОПов.

Как пишет Forbes, семь крупных банков готовят общий меморандум об ужесточении ограничений карточных переводов. Согласно документу, сумма, которую можно будет переводить, составит не более 100 тыс. грн с одного счета, а для рискованных клиентов - вдвое меньше.

На этапе открытия счета лица или ФОП, клиенту присвоят одну из трех категорий риска. При низком и среднем уровнях риска клиенты будут иметь со стороны банка упрощенные меры проверки: без обязательного подтверждения доходов.

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Также, создадут централизованный реестр сомнительных клиентов, которых назовут дропы.

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2 декабря стало известно, что в Украине планируют запустить электронную гривню. С ее введением платежи будут быстрее и дешевле, также это может способствовать уменьшению цен из-за отсутствия расходов на банковское обслуживание, сказал экономист Олег Пендзин.

По данным НБУ, э-гривня - это электронная форма денежной единицы Украины, эмитентом которой является Национальный банк. Ключевое назначение э-гривни, по мнению регулятора, - эффективно выполнять все функции денег, дополняя наличную и безналичную формы гривни.

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