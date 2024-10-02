Такое ограничение не будет применяться, в частности, к счетам волонтеров.

Ограничения в сумме карточных переводов, которые были введены с 1 октября Нацбанком, не коснутся волонтеров и людей, у которых подтвержденные доходы превышают сумму лимита. Об этом рассказал член Совета НБУ Василий Фурман в эфире "Киев24".

Он пояснил, что ограничения были введены регулятором для борьбы с теневой экономикой и так называемыми дропами.

"Дропы - это физическое лицо, которое передает другому лицу за незначительную плату платежную карту и это другое лицо по своему усмотрению использует ее, возможно даже в противозаконных операциях. При этом физическое лицо - владелец карты несет ответственность за эти действия", - сказал Фурман.

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Что касается роли теневой экономики, то, по словам члена Совета НБУ, часто происходит так, что небольшой бизнес использует карты для перечисления средств с карты на карту без уплаты налогов.

"Если смотреть на объемы операций с карточками, это около 300 млрд грн - сюда входят и покупки в магазинах, и переводы с карты на карту, а переводы - это 200 млрд грн, то есть такое огромное движение идет по картам. Поэтому Нацбанк ввел ограничение в 150 тыс. грн в месяц и отметил, что такое ограничение не будет применяться к счетам волонтеров, к людям, которые получают зарплату и условно она больше 150 тыс. грн", - сказал Фурман.

Также он добавил, что если у ФЛП, например, поступления составляют 200 тысяч гривен, то в пределах этой суммы можно расширить лимит.

Ограничения на переводы "с карты на карту" - главные новости

В Украине с 1 октября начинает действовать лимит перевода "с карты на карту". Нацбанк установил ограничения для борьбы с так называемыми "дропами". В Нацбанке отметили, что перевести с карты на карту каждого украинца в течение одного месяца можно лишь 150 тысяч гривен.

Кого не коснется лимит перевода денег с карты на карту:

волонтеров, которые соответствуют установленным законами критериям;

украинцев, чьи подтвержденные ежемесячные доходы превышают сумму ограничения;

украинцев, которые переводят средства в пределах своих счетов, открытых в одном банке;

транзакций юрлиц;

операций по реквизитам IBAN.

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