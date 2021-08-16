Академик заявляет о необходимости коррекции стимулов и приоритетов работы национальной банковской системы.

Долгосрочные кредиты рефинансирования НБУ (на срок до 5 лет), введенные в марте 2020 года, не помогли расширить кредитование экономики, считает академик НАН Богдан Данилишин. Об этом он пишет в своем блоге "Украина 30: реконструкция, которая затянулась" для издания "Деловая столица", сообщают Экономические новости . По его мнению, большая часть полученного ресурса рефинансирования (речь идет о долгосрочных кредитах рефинансирования НБУ, введенных в марте 2020 года), была направлена банками на покупку ОВГЗ, более высокие ставки по которым позволили банкам зарабатывать на безрисковых финансовых инструментах, не увеличивая кредитования. Это свидетельствует о необходимости коррекции стимулов и приоритетов работы национальной банковской системы.

При этом динамику кредитования бизнеса в 2020-2021 гг. фактически определяли государственные программы поддержки кредитования, по которым на начало августа 2021 было выдано 35 млрд грн новых кредитов (на антикризисные и инвестиционные цели), что составляет около 70% общего прироста гривневого кредитования корпоративных субъектов. "Из этого можно сделать вывод, что имеется расширение банковского кредитования всех видов бизнеса преимущественным образом обусловлено косвенным субсидированием из государственного бюджета, - пишет Данилишин. - При этом, возможности правительства финансировать государственные расходы остаются ограниченными: план государственных заимствований за январь-июль 2021 выполнен лишь на 75%, недовыполнение текущей росписи расходов составляет 8% (или более 50 млрд грн), в результате по общему фонду государственного бюджета в балансе получен первичный профицит в размере +27 млрд грн (или более 1% ВВП). Это уменьшает совокупный спрос в экономике, который должен стимулировать экономический рост".

В этой ситуации стоимость государственных заимствований для финансирования дефицита продолжает расти: в июле стоимость гривневых ОВГЗ была самой высокой с ноября 2019 года (11,7%). "Риск дальнейшего повышения стоимости ОВГЗ затрудняет выполнение государственных программ поддержки экономики. Отсутствие достаточного пространства для финансирования государственных расходов по приемлемой стоимости ставит Украину в неравные условия со странами Центральной и Восточной Европы в контексте преодоления последствий кризиса ", - предупреждает ученый.

При этом, по мнению Данилишина, глобальный корона-кризис не только поставил ряд вызовов перед Украиной, но создал также и новые возможности побороться за иностранные инвестиции. "Избыток и дешевизна денег в мире, стимулированные ведущими центральными банками мира, упрощают привлечения капитала в страну, и мы должны этой возможностью воспользоваться. Однако, чтобы стать интересными международным и внутренним инвесторам, недостаточно просто сидеть и ждать. Нашей задачей должно стать развитие внутреннего рынка, направленный на формирование платежеспособного внутреннего спроса и локализацию производства. Емкий внутренний рынок формирует надежный источник спроса и способствует привлечению инвестиций в реальный сектор", - советует экономист.

Для этого, в частности, должна быть четкая политика центрального банка на развитие банковской системы как эффективного института финансового посредничества, в том числе путем внедрения инструментов стимулирования кредитной активности банков, государственная фискальная политика должна способствовать снижению неравенства и стимулированию направлений с высоким мультипликационным эффектом (включая развитие физической инфраструктуры), а совершенствование законодательства должно быть направлено на создание благоприятного инвестиционного климата.

Автор: Иван Бойко