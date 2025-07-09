Больше всего выросли цены на яйца и фрукты.

Годовая инфляция в Украине впервые за год замедлилась - до 14,3% по сравнению с июнем прошлого года. По сравнению с маем, инфляция на потребительском рынке в июне составила 0,8%.

Об этом сообщила Государственная служба статистики.

При этом продукты питания за последний год подорожали на 23,2%. Больше всего выросли цены на яйца (на 59,2%), фрукты (51,7%), подсолнечное масло (33,6%), масло (28,3%) и овощи (24,2%). Меньше всего подорожал сахар - на 9,1%.

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Алкогольные напитки и табачные изделия подорожали за год на 18,3%. Одежда и обувь - единственная категория, которая продемонстрировала снижение цен (на 4,5%).

Услуги здравоохранения выросли в цене на 12,9%, транспортные - на 6,2%. На 17,3% подорожали услуги связи, на 12,1% - образовательные услуги. Рост в 15,7% показали услуги в сфере гостинично-ресторанного бизнеса.

Инфляция в Украине - последние новости

Потребительская инфляция в Украине в годовом измерении в мае составила 15,9%, что стало максимальным показателем за два года - после апреля 2023 года. Продукты питания и безалкогольные напитки в целом за год тогда подорожали на 22,1%. Больше всего за год подорожали яйца (на 86%), овощи (на 35,7%), подсолнечное масло (на 35,4%) и фрукты (на 33,5%).

В июльском Макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ сообщается, что нехватка работников в Украине поддерживает рост номинальных зарплат высокими темпами - более 20% в 2025 году, но из-за инфляции реальные доходы растут вдвое меньшими темпами.

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