Нацбанк ухудшил прогноз инфляции из-за разрушений в энергетике: что будет с ценами

Снижение инфляции продолжится и в последующие месяцы за счет более высоких урожаев 2025 года.

Инфляция в Украине замедлялась быстрее прогнозов Национального банка. Однако регулятор несколько ухудшил ожидания от темпов роста цен на 2026 год, в частности, из-за влияния масштабных разрушений в энергетике, говорится в Инфляционном отчете НБУ.

Отмечается, что в декабре потребительская инфляция замедлилась до 8% в годовом измерении. Такая динамика обусловливалась прежде всего эффектами более высоких урожаев, а также определенным уменьшением давления на рынке труда и сохранением устойчивой ситуации на валютном рынке.

"Низкие урожаи и высокие цены на овощи в 2024 году стимулировали производителей существенно увеличить посевные площади в новом сезоне. Это обеспечило существенное расширение предложения в 2025 году. В то же время низкое качество отдельных овощей и ухудшение ситуации в энергетике, которое затруднило их хранение, стимулировали распродажи. В результате цены на овощи борщевого набора в течение последних месяцев ускорили падение", - говорится в документе.

Видео дня

По оценкам НБУ, годовые темпы роста потребительских цен снизились и в январе. Снижение инфляции продолжится и в последующие месяцы, прежде всего благодаря дальнейшему отражению остаточных эффектов от более высоких урожаев 2025 года.

"В то же время влияние масштабных разрушений в энергетике будет давить на цены, в частности увеличивать расходы бизнеса на обеспечение энергонезависимости. Эти проинфляционные эффекты частично компенсируются снижением потребительской активности из-за отключения электроэнергии и холодной зимы", - говорится в отчете.

В целом регулятор ожидает, что последствия разрушений энергетики вызовут умеренное ускорение инфляции во втором полугодии, поэтому по результатам 2026 года инфляция снизится умеренно – до 7,5% (в предыдущем прогнозе регулятор ожидал показатель 6,6%). Однако в дальнейшем она вернется на траекторию устойчивого снижения к цели 5%: в 2027 году в НБУ ожидают снижения инфляции до 6% (против 5% в предыдущем прогнозе), а уже в 2028 году – до 5%.

Инфляция в Украине – последние новости

Потребительская инфляция по результатам 2025 года составила в годовом измерении 8%. Продукты питания и безалкогольные напитки подорожали в целом на 10,2%. Больше всего – на 21% – выросли цены на мясо и мясопродукты. Подешевели, по сравнению с декабрем 2024 года, овощи (-29,%) и сахар (-9,7%).

В январе Национальный банк Украины снизил учетную ставку до 15% впервые с марта 2025 года. Правление НБУ решило начать цикл смягчения процентной политики, учитывая снижение инфляционного давления и уменьшение рисков, связанных с внешним финансированием.

Вас также могут заинтересовать новости: