Аналитики предупреждают, что всплеск может оказаться краткосрочным.

Активы, связанные с войной в Украине, выросли после того, как США представили свой "мирный план" по урегулированию, пишет Financial Times.

Отмечается, что реструктурированные украинские еврооблигации прибавили 5-6% за неделю, выбравшись с проблемных уровней. Вместе с тем российский рубль укрепился примерно на 3% к доллару и евро после публикации "мирного плана".

Важно, что акции зарегистрированной на Лондонской фондовой бирже инвестиционной компании, владеющей замороженными российскими акциями, подскочили почти на 50% сразу после появления информации об инициативе Дональда Трампа, но позже они стабилизировались и сейчас остаются более чем на 20% выше цены закрытия 19 ноября.

Инвесторы считают, что в случае дипломатического прогресса украинские и российские активы могут расти дальше, особенно после заявления МВФ о готовности дать Киеву ещё $8 млрд и ожиданий европейского кредита на €140 млрд под замороженные российские активы.

Аналитики предупреждают, что всплеск может оказаться краткосрочным. По словам экспертов Ninety One, рынок уже реагировал ростом на прежние дипломатические инициативы, но затем откатился из-за отсутствия прогресса между Киевом и Москвой.

Отмечается, что на фоне судебных споров о замороженных российских активах и неопределённости по финансированию дефицита бюджета Украины на $63 млрд инвесторы внимательно следят за деталями нового плана МВФ и тем, означает ли он отсрочку возможной реструктуризации украинского долга.

Кредит МВФ для Украины

26 ноября МВФ объявил о соглашении на уровне персонала по четырехлетней программе стоимостью около 8 миллиардов долларов, что стало позитивным сигналом для союзников Украины. Совет директоров фонда должен одобрить программу, как только Киев введет ряд мер по расходам.

Издание Bloomberg писало, что украинские власти согласились отменить несколько налоговых льгот, чтобы обеспечить новое финансирование от Международного валютного фонда. Новый кредитный пакет зависит от согласия союзников использовать замороженные российские активы.

