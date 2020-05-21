Одесский порт впервые в Украине принял танкер с "легкой техасской" нефтью

Судно доставило в Украину 76,43 тысячи тонн нефти.

Одесский морской порт впервые в Украине принял танкер с "легкой техасской" нефтью.

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Как сообщили в администрации порта, в Нефтяную гавань порта заведен и поставлен к причалу 244-метровый танкер UMLMA (флаг Катара).

Судно доставило в Украину 76,43 тысячи тонн нефти, добываемой на американском континенте.

"Порт отправки - NEDERLAND TEXAS. В роли продавца и фрахтователя судна выступила транснациональная нефтегазовая компания ВР. Сырье закуплено для нужд Кременчугского нефтеперерабатывающего завода", - сообщили в порту.

Отмечается, что в текущем году Одесский порт уже принял одну судовую партию американской нефти - 80,5 тысячи тонн, которую 25 марта доставил танкер Minerva Kythnos (Греция).

Кроме того, в 2019 году через Одесскую нефтегавань в сторону Кременчуга было отправлено три партии нефтесырья из США, общим объемом 231,5 тысячи тонн.

При этом, по словам специалистов, в отличие от предыдущих танкеров, которые привозили нефть сорта Bakken, на теплоходе UMLMA в Украину впервые завезена партия так называемой "легкой техасской" нефти - West Texas Intermediate (WTI).

Сырье этой марки используется в основном для производства бензина. На нефть сорта WTI и подобные ей сорта традиционно высокий спрос в США и Китае.

Как сообщал УНИАН, Одесский морской торговый порт в январе-апреле нарастил перевалку грузов по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 3,5% – до 8,295 миллиона тонн.

Объем переработанных импортных грузов в морпорту за отчетный период увеличился на 24,5% – до 1,707 миллиона тонн, перевалка экспортных – на 1%, до 6,18 миллиона тонн.

В 2019 году порт нарастил перевалку грузов на 16,8% – до 25,3 миллиона тонн.

Справка УНИАН. Одесский морской торговый порт – один из крупнейших портов Черноморско-Азовского бассейна, расположен в северо-западной части Черного моря на пересечении исторически сложившихся торговых путей Востока и Запада. Порт принимает крупные круизные пассажирские суда длиной до 300 метров, осадкой до 11,5 метра. Технические возможности порта позволяют обрабатывать более 18 миллионов тонн сухих и 25 миллионов тонн наливных грузов в год.