В Украину прибыл четвертый танкер с нефтью для Беларуси

«Укртранснафта» начала прием танкера с нефтью для ее дальнейшей транспортировки на НПЗ Беларуси. Договор о транспортировке нефти в Беларусь через Украину действует до конца 2020 года.

Оператор нефтетранспортной системы Украины государственная компания «Укртранснафта» начала прием на Морском нефтяном терминале «Южный» четвертого танкера с нефтью сорта Azeri Light объемом 90 тыс. тонн для ее дальнейшей транспортировки по нефтепроводу «Одесса-Броды» и одной из двух ниток нефтепровода «Дружба» в направлении НПЗ Беларуси.

Читайте такжеБеларусь рассчитывает покупать нефть у России по 4 доллара

Об этом говорится в сообщении компании.

«Разгрузка нефти происходит для ее дальнейшей транспортировки с использованием нефтепровода «Одесса-Броды» и одной из двух веток магистрального нефтепровода «Дружба» по маршруту «Южный» - «Броды» - «Мозырь», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 12 марта «Укртранснафта» начала прием на Морском нефтяном терминале «Южный» первого танкера с нефтью для ее дальнейшей транспортировки на НПЗ Беларуси.

Предоставление услуг по транспортировке нефти в Республику Беларусь осуществляется в рамках договора между «Укртранснафтой» и BNK (UK) Limited (Великобритания), которая является дочерней компанией «Белорусской нефтяной компании».

Договор действует до конца 2020 года и предусматривает сотрудничество сторон по транспортировке нефти с использованием нефтепровода «Одесса-Броды» и одной ветки магистрального нефтепровода «Дружба» до Мозырского НПЗ.

Справка УНИАН. Компания «Укртранснафта» является оператором нефтетранспортной системы Украины, которая включает 18 нефтепроводов общей протяженностью 4569 км, 51 нефтеперекачивающую станцию (НПС), 11 резервуарных парков общей емкостью 1010 тыс. кубометров. Работу НПС обеспечивают 176 насосных агрегатов общей мощностью электродвигателей 356,9 тыс. кВт.