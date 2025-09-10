Министерство обороны лишь на четвертом году полномасштабного вторжения решило отказаться от устаревшего советского требования по поставляемому для войска дизельному топливу, поскольку не смогло оперативно закупить его в необходимом количестве. Более того, из-за этой нормы оборонное ведомство могло закупать индийский дизель, который производится преимущественно из российской нефти, ввиду нехватки поставщиков.
Об этом сообщил топливный эксперт, директор консалтинговой компании А-95 Сергей Куюн.
Он пояснил, что речь идет о давнем требовании по температуре вспышки дизельного топлива в 62°C, которое появилось еще в советские времена из-за особенностей применения солярки на флоте тех времен (в Европе температура вспышки дизельного топлива не нормируется и обычно составляет 55°C). Топливо, соответствующее указанным требованиям, производилось только на отечественном Кременчугском НПЗ, а также на заводе польской компании Orlen (в ограниченных количествах) и в Индии, что значительно сужало круг возможных поставщиков для ВСУ.
При этом мощности Кременчугского НПЗ были потеряны в результате российских ударов, а польский завод не мог полностью обеспечить потребности Сил обороны Украины. Поэтому среди потенциальных поставщиков появились индийские компании, изготавливающие дизель, в том числе и из сырья страны-агрессора.
"Минобороны недавно отменило устаревшую норму по температуре вспышки 62°C. Как свидетельствует тендерная документация, августовские и сентябрьские закупки дизтоплива осуществлялись с отмененным требованием о необходимости соблюдения советского стандарта по температуре вспышки. В июле норма еще действовала, что и привело к появлению в перечне потенциальных поставщиков дизельного топлива индийские производства", - написал эксперт.
По его словам, ведомство наконец сообщило поставщикам, что индийский дизель в Украине не приветствуется.
"Пока непонятно, попадал ли этот экзотический продукт в армию, но на будущее решение вроде бы принято. По имеющейся информации, один из поставщиков был вынужден в пути заменить Индию на Грецию", - написал он.
В комментарии УНИАН эксперт пояснил, что дискуссии об отмене устаревшего требования к армейскому дизелю велись длительное время, но толчком к соответствующему решению стала остановка на неопределенный срок Кременчугского НПЗ из-за неоднократных российских воздушных атак.
"Они (Минобороны, - УНИАН) пришли к тому, что остался только один поставщик - "Укртатнафта". А когда она сказала: "Мы не можем, потому что нас разбомбили" (речь идет о серии российских ударов по Кременчугскому НПЗ, которые остановили его работу на неопределенное время, - УНИАН), - все говорили, что нельзя делать ставку на одного поставщика. Этот стул должен стоять на четырех ножках, чтобы он был устойчив. Но никого это не волновало, пока петух не клюнул", - отметил Куюн.
По его словам, Минобороны начало обзванивать других поставщиков с просьбой завезти топливо, но те отмечали, что не могут найти на рынке дизель, который бы отвечал требованиям Министерства обороны. Эксперт добавил, что "военный дизель" составлял примерно 15% от объемов рынка.
"То, что делает Orlen, оно все законтрактовано "Укрнафтой", и объем ограничен. "А где найти остальное?", - спрашивают поставщики. А они (Минобороны, - УНИАН) говорят: "Привезите, мы глаза закроем (на требование по температуре вспышки топлива, - УНИАН)". А поставщики говорят: "Нет, мы уже это проходили. Какой-то клерк сделает анализ, что там не 62°C, а 60°C температура вспышки, и нас оштрафуют, а партию конфискуют", - отметил Куюн.
Эксперт предполагает, что из-за этих обстоятельств Минобороны было вынуждено обратить внимание на требование относительно температуры вспышки дизельного топлива. Он добавил, что после отмены устаревшего требования к дизелю в тендерах военного ведомства на закупку топлива появилась конкуренция.
"Есть шансы, что желающих поставлять топливо армии станет больше", - подытожил директор консалтинговой компании А-95.
Атаки РФ на НПЗ Украины - главные новости
С начала полномасштабного вторжения Россия неоднократно атаковала Кременчугский НПЗ дронами и ракетами. В результате последней атаки врага завод остановился на неопределенный срок.
После одного из ударов по Кременчугскому НПЗ Верховная Рада отменила штрафы за продажу топлива без добавления биокомпонентов.