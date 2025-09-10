По словам эксперта, теперь есть шанс, что желающих поставлять топливо для армии станет больше.

Министерство обороны лишь на четвертом году полномасштабного вторжения решило отказаться от устаревшего советского требования по поставляемому для войска дизельному топливу, поскольку не смогло оперативно закупить его в необходимом количестве. Более того, из-за этой нормы оборонное ведомство могло закупать индийский дизель, который производится преимущественно из российской нефти, ввиду нехватки поставщиков.

Об этом сообщил топливный эксперт, директор консалтинговой компании А-95 Сергей Куюн.

Он пояснил, что речь идет о давнем требовании по температуре вспышки дизельного топлива в 62°C, которое появилось еще в советские времена из-за особенностей применения солярки на флоте тех времен (в Европе температура вспышки дизельного топлива не нормируется и обычно составляет 55°C). Топливо, соответствующее указанным требованиям, производилось только на отечественном Кременчугском НПЗ, а также на заводе польской компании Orlen (в ограниченных количествах) и в Индии, что значительно сужало круг возможных поставщиков для ВСУ.

Видео дня

При этом мощности Кременчугского НПЗ были потеряны в результате российских ударов, а польский завод не мог полностью обеспечить потребности Сил обороны Украины. Поэтому среди потенциальных поставщиков появились индийские компании, изготавливающие дизель, в том числе и из сырья страны-агрессора.

"Минобороны недавно отменило устаревшую норму по температуре вспышки 62°C. Как свидетельствует тендерная документация, августовские и сентябрьские закупки дизтоплива осуществлялись с отмененным требованием о необходимости соблюдения советского стандарта по температуре вспышки. В июле норма еще действовала, что и привело к появлению в перечне потенциальных поставщиков дизельного топлива индийские производства", - написал эксперт.

По его словам, ведомство наконец сообщило поставщикам, что индийский дизель в Украине не приветствуется.

"Пока непонятно, попадал ли этот экзотический продукт в армию, но на будущее решение вроде бы принято. По имеющейся информации, один из поставщиков был вынужден в пути заменить Индию на Грецию", - написал он.

В комментарии УНИАН эксперт пояснил, что дискуссии об отмене устаревшего требования к армейскому дизелю велись длительное время, но толчком к соответствующему решению стала остановка на неопределенный срок Кременчугского НПЗ из-за неоднократных российских воздушных атак.

"Они (Минобороны, - УНИАН) пришли к тому, что остался только один поставщик - "Укртатнафта". А когда она сказала: "Мы не можем, потому что нас разбомбили" (речь идет о серии российских ударов по Кременчугскому НПЗ, которые остановили его работу на неопределенное время, - УНИАН), - все говорили, что нельзя делать ставку на одного поставщика. Этот стул должен стоять на четырех ножках, чтобы он был устойчив. Но никого это не волновало, пока петух не клюнул", - отметил Куюн.

По его словам, Минобороны начало обзванивать других поставщиков с просьбой завезти топливо, но те отмечали, что не могут найти на рынке дизель, который бы отвечал требованиям Министерства обороны. Эксперт добавил, что "военный дизель" составлял примерно 15% от объемов рынка.

"То, что делает Orlen, оно все законтрактовано "Укрнафтой", и объем ограничен. "А где найти остальное?", - спрашивают поставщики. А они (Минобороны, - УНИАН) говорят: "Привезите, мы глаза закроем (на требование по температуре вспышки топлива, - УНИАН)". А поставщики говорят: "Нет, мы уже это проходили. Какой-то клерк сделает анализ, что там не 62°C, а 60°C температура вспышки, и нас оштрафуют, а партию конфискуют", - отметил Куюн.

Эксперт предполагает, что из-за этих обстоятельств Минобороны было вынуждено обратить внимание на требование относительно температуры вспышки дизельного топлива. Он добавил, что после отмены устаревшего требования к дизелю в тендерах военного ведомства на закупку топлива появилась конкуренция.

"Есть шансы, что желающих поставлять топливо армии станет больше", - подытожил директор консалтинговой компании А-95.

Атаки РФ на НПЗ Украины - главные новости

С начала полномасштабного вторжения Россия неоднократно атаковала Кременчугский НПЗ дронами и ракетами. В результате последней атаки врага завод остановился на неопределенный срок.

После одного из ударов по Кременчугскому НПЗ Верховная Рада отменила штрафы за продажу топлива без добавления биокомпонентов.

Вас также могут заинтересовать новости: