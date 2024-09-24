Россия уже несколько недель поставляет сырую нефть непосредственно в европейские гавани, что нарушает действующие санкции ЕС.

Танкеры с российской нефтью уже несколько недель следуют напрямую в порты ЕС. Об этом свидетельствуют результаты исследования природоохранной организации Greenpeace.

Согласно этому исследованию, суда, предположительно загруженные российской сырой нефтью, отправились из российских портов в Балтийском море. Согласно данным GPS, корабли направлялись прямо в порты ЕС, что нарушает действующие санкции.

Поставки российской нефти в ЕС запрещены с марта 2023 года. В перевозках участвовали в основном суда греческих судоходных компаний, некоторые из которых являются частью так называемого российского "теневого флота". Это танкеры подозреваются в том, что помогают России обходить санкции.

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Согласно спутниковым данным, около 15 танкеров с июля 2024 года направлялись прямо в европейские порты из российского Приморска на Балтийском море, Усть-Луги и нефтяного порта Новороссийск на Черном море. Судя по осадке судов, они вышли из российских нефтяных портов полностью загруженными. После прибытия в порты назначения осадка танкеров уменьшилась на несколько метров. Это свидетельствует о том, что груз полностью или частично отгружен. Танкеры длиной около 250 метров могут перевозить более 150 миллионов литров сырой нефти каждый.

Согласно исследованию, рейсы танкеров с сырой нефтью из российских портов Балтийского моря вдоль немецкого побережья Балтийского моря увеличились на 70% с января 2021 года. При этом общий объем перевозок по этому маршруту, напротив, снизился с начала войны. В то же время средний возраст используемых танкеров для перевозки сырой нефти увеличился с 8,9 лет в 2021 году до 16,6 лет в 2024 году. В случае аварии под угрозой нефтяного пятна окажутся острова Фехмарн и балтийские курорты Варнемюнде и Дамп.

"Теневой флот" России - последние новости

В августе и сентябре Россия увеличила перевалку нефти при помощи "теневого флота" до 83%. Соучредитель и директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин заявил, что ежедневные поставки сырой нефти морем Россией за неделю выросли примерно на 40 000 баррелей до 3,14 миллиона в сутки.

Позже издание Reuters сообщило, что российские страховщики играют все большую роль, способствуя поставке нефти из страны в Индию, помогая защитить экспортные доходы Москвы, несмотря на санкции.

21 сентября издание Bloomberg писало, что все больше нефтяных танкеров, попавших под санкции, снова возвращаются к работе, что является ударом по западным властям, которые пытались ограничить доступ Москвы к нефтедолларам.

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