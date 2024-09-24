Снижение цен на энергоносители, налоговые изменения ударят по государственному бюджету.

Российское правительство ожидает сокращения нефтегазовых доходов в ближайшие три года из-за снижения цен на энергоносители и более мягкого налогового режима для ПАО "Газпром".

Агентство Bloomberg пишет, что ключевой источник средств для Кремля сократится на 14% с 2024 по 2027 год, что будет иметь последствия для войны против Украины и военных расходов Москвы.

Отмечается, что в следующем году нефтегазовая отрасль России должна принести в государственную казну 10,94 триллиона рублей или 118 миллиардов долларов в виде налогов. Это на 3,3% меньше, чем в прогнозе на 2024 год. Ожидается, что в последующие два года ежегодные поступления будут снижаться и в 2027 году составят 9,77 триллиона рублей,

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Последние прогнозы по снижению доходов отражают ослабление мировых энергетических рынков. Ожидается, что средняя экспортная цена на российскую нефть со следующего года упадет ниже 70 долларов за баррель. Средние контрактные цены на экспорт газа также будут снижаться до 2027 года. В долгосрочной перспективе нефть может стать еще дешевле по мере сокращения спроса и роста популярности возобновляемых источников энергии.

Еще одним фактором, способствующим прогнозируемому снижению нефтегазовых доходов российского бюджета в следующем году, является план по снятию дополнительного налогового бремени с "Газпрома", который долгое время был одним из основных источников средств для правительства.

В случае принятия более мягкого фискального режима налоговые поступления от добычи газа сократятся более чем на 30% по сравнению с прошлым годом и составят чуть более 1 триллиона рублей в 2025 году.

Однако налоговые льготы могут способствовать росту финансовых показателей "Газпрома", которые начали восстанавливаться в начале этого года. Если "Газпром" возобновит выплату дивидендов, это может частично компенсировать снижение доходов государства, поскольку оно является крупнейшим акционером компании.

Газпром - главные новости

Контролируемый государством газовый гигант России "Газпром" сообщил о своем первом ежегодном чистом убытке с 1999 года из-за сокращения поставок в Европу и снижения цен на топливо.

Согласно отчету о прибылях и убытках, "Газпром" в прошлом году объявил об убытке в размере 629 миллиардов рублей (6,84 миллиарда долларов) по сравнению с чистой прибылью в 1,23 триллиона рублей в 2022 году.

Пр этом Россия в попытках обойти санкции создала "теневой флот" для экспорта нефти и СПГ, что временно сгладить ситуацию, но расходы на войну против Украины продолжают расти.

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