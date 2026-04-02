Ключевой российский порт на Балтике потерял 40% складских помещений из-за атак дронов, - Reuters

Один из ключевых нефтеэкспортных портов РФ - Приморск - потерял не менее 40% складских мощностей в результате атак украинских беспилотников, что может привести к сокращению объемов отгрузки российской нефти, сообщает Reuters со ссылкой на снимки с американских коммерческих спутников.

Спутниковые снимки, сделанные в конце марта, показали, что было повреждено как минимум восемь резервуаров вместимостью 50 000 кубических метров каждый.

"Это составляет не менее 40% от общего объема хранилищ порта и может вынудить порт на соответствующую величину сократить объемы отгрузки нефти", - отмечают трейдеры.

Видео дня

Источники Reuters уточняют, что два из восьми серьезно поврежденных резервуаров использовались для хранения дизельного топлива.

Резервуары играют важную роль в логистической цепочке портов, и их доступность напрямую влияет на объемы экспорта нефти.

Другой ключевой порт на Балтике - Усть-Луга - также несколько раз подвергался атакам украинских беспилотников и был вынужден приостановить экспорт нефти.

Спутниковые снимки также показали, что огонь повредил восемь резервуаров для нефтепродуктов вместимостью 30 000 кубических метров каждый на терминале под названием "Усть-Луга Ойл". Это около четверти резервуаров терминала. Спутниковые снимки также показали, что были повреждены некоторые причальные сооружения.

Удары по энергетике РФ

В последнее время Украина активизировала удары по нефтеэкспортной инфраструктуре России. В результате регулярных "хлопков" ключевые российские порты на Балтике - Усть-Луга и Приморск - остановили экспорт нефти.

По подсчетам Reuters, потери "страны-бензоколонки" из-за регулярных визитов украинских "птичек" в российские порты достигают 70-75 миллионов долларов в сутки.

Аналитики отмечают, что украинские дальнобойные "санкции" оказали самый сильный эффект за годы войны.

