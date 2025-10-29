По словам нардепа, ситуация в столице хуже, чем в других украинских городах.

Народный депутат от партии "Батькивщина" Алексей Кучеренко заявил, что в Киеве существует большая проблема, связанная с тепловыми сетями. В эфире "Новини.LIVE" он рассказал, что в столице потери тепла достигают 27%.

"В Киеве есть огромная беда - это тепловые сети. "Киевтеплоэнерго" показывает 27% потерь тепла в тепловых сетях города. Это катастрофа", - сказал Кучеренко.

Нардеп добавил, что в Черкассах и Житомире потери тепла составляют примерно по 10-11%. Он подчеркнул, что в Киеве сжигается на 16% больше газа.

"Это управленческая катастрофа. Так экономики никогда не будет. Это неправильно", - добавил Кучеренко.

Напомним, что ранее заместитель министра развития общин и территорий Украины Константин Ковальчук сообщил, что предприятия тепловой генерации коммунальной сферы технически готовы к старту отопительного сезона. Он говорил о том, что отопительный сезон начинается в Украине планово с 28 октября.

Заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник заявлял, что девять блоков атомных электростанций на подконтрольной Украине территории работают, все плановые ремонты выполнены своевременно, как и аварийные и восстановительные работы.

Кроме того, мэр Киева Виталий Кличко ранее объявил, что в столице отопительный сезон в жилом фонде начинается с 29 октября. Он напомнил, что развертывание системы теплоснабжения технологически требует до 7 дней.

