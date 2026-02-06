Будут ли отключения света после зимы: эксперт назвал самый тяжелый период

Украинцев могут ждать строгие ограничения электроэнергии летом, но угрозы блэкаута нет.

Украинская энергосистема постепенно выходит из тяжелого энергетического периода, но это улучшение будет недолгим. Летом Украина может столкнуться с новой волной строгих ограничений электроэнергии, рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в интервью УНИАН.

"Самый тяжелый период мы действительно уже прошли. Да, тяжело и больно, но мы его прошли, и дальше шаг за шагом ситуация будет идти в положительном тренде", - сказал он.

Однако, по словам эксперта, впереди отечественную энергетику неизбежно ждет ремонтная кампания атомной генерации и сезонный летний пик потребления, что снова может испытать энергосистему на прочность.

"Я думаю, что будет довольно сложный период в июле-августе, там вполне могут быть довольно строгие ограничения. Я не готов говорить о масштабе. Надеюсь, что они будут более мягкими, чем сейчас", - рассказал Харченко.

В то же время он отметил, что риска полного блэкаута в энергетической системе Украины пока нет. Системные аварии, подобные той, что произошла 31 января, хоть и могут повторяться, но специалисты способны быстро их локализовать. По его словам, подобные каскадные аварии уже случались во время войны, однако последняя больше всего ударила по Киеву.

"Эта ситуация была не первой за время войны, не второй и не третьей. Просто она на этот раз коснулась Киева, в котором уничтожена внутренняя генерация. Таких ситуаций было несколько, и мы выходили из этих каскадных аварий за часы, как и в этот раз. Поэтому могут ли аварии повториться? Могут. Но я уверен, что благодаря профессионализму "Укрэнерго" и их диспетчерского центра они будут так же быстро локализованы", - добавил Харченко.

5 февраля первый заместитель председателя энергетического комитета парламента Алексей Кучеренко заявил, что на время ремонта Дарницкой ТЭЦ Дарницкий и Днепровский районы Киева останутся без тепла, но часть домов потенциально могут переключить на отопление из других источников.

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказывал, что в Украине сейчас наблюдается дефицит оборудования для ремонта энергетических объектов из-за длительной пассивности международных партнеров.

