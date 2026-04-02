Второй пошел: Россия сделала важное заявление об отправке танкеров с нефтью на Кубу

Отправка на Кубу российских судов с топливом становится систематической.

Москва планирует отправить второе судно с топливом на Кубу. Об этом сообщил министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев в кулуарах форума "Энергопром-26". Пишет "Интерфакс".

"Вчера проходило большое совещание в Санкт-Петербурге, приехали представители Кубы. Куба находится в полной блокаде, ее перекрыли. От кого пришли поставки нефти? Через блокаду прорвалось судно РФ. Сейчас загружается второе, мы не оставим кубинцев в беде", – заявил Цивилев.

Напомним, ранее российский танкер "Анатолий Колодкин" с грузом в 100 тысяч тонн нефти прибыл на Кубу.

Перед прибытием танкера президент США Дональд Трамп объявил об изменении подхода к блокированию поставок нефти на Кубу. Американский лидер заявил, что не имеет возражений против того, чтобы любая страна поставляла сырую нефть в карибское государство.

Администрация США в последние месяцы стремится блокировать поставки углеводородов на Кубу. Ранее Гавана получала многочисленные грузы с нефтью из Венесуэлы. Эти поставки прекратились, когда венесуэльский президент Николас Мадуро потерял власть и был задержан американцами.

Ситуация на Кубе ухудшается быстрее, чем прогнозировал Вашингтон. Общественный транспорт фактически остановился, университеты отправили студентов домой, а больницы отменили все операции, кроме неотложных.

Старая и плохо обслуживаемая энергосеть Кубы (наследие советской эпохи) пережила два масштабных общенациональных сбоя на фоне ежедневных отключений электроэнергии, которые иногда длятся более 20 часов подряд. Ранее сообщалось, что на Кубе около 10 миллионов человек остались без электроснабжения.

По мнению специалистов, помощь, которую окажет первый российский танкер, будет весьма ограниченной. Пройдет несколько недель, прежде чем топливо поступит в районы с наибольшим спросом. Сырую нефть сначала нужно переработать, а готовые нефтепродукты – доставить в приоритетные места.

