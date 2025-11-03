Благодаря проведенным ремонтным работам, на большей части территории Украины, по меньшей мере, до 16:00 отключений света не будет.

В Украине как минимум до 16:00 отменили графики почасовых отключений света и ограничения потребления электричества для промышленности, сообщили в Министерстве энергетики.

Отмечается, что благодаря осуществленным аварийно-восстановительным работам украинцам не будут поочередно отключать электроэнергию до 16:00, а промышленности ограничивать потребление электричества. При этом в энергетическом ведомстве отметили, что вечером почасовые отключения и ограничения для промышленности могут вернуться.

"Возвращение мер ограничения прогнозируется на период вечернего пика потребления - с 16:00 до 22:00", - отмечается в сообщении.

В ведомстве также проинформировали, что из-за атак РФ на энергетические объекты зафиксированы новые обесточивания в нескольких областях.

"Самой сложной остается ситуация в Донецкой области", - добавили в Минэнерго.

Отмечается, что на поврежденных объектах энергетической инфраструктуры продолжаются ремонтно-восстановительные работы.

Ситуация со светом в Украине - последние новости

Осенью 2025 года Россия активизировала удары по украинской энергетике. После очередной массированной ракетно-дроновой атаки страны-бензоколонки 22 октября в отдельных регионах были введены графики почасовых отключений электроэнергии.

Еще в начале октября, после массированных атак врага, графики вернулись на Черниговщину.

Как отметил глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко, враг стремится довести украинскую энергосистему до непригодного состояния.

