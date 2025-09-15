Генеральный директор компании ДТЭК Максим Тимченко проверил подготовку угольных предприятий компании к зиме. Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

"Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко побывал на предприятиях на Днепропетровщине. Во время рабочей поездки он ознакомился с работой шахты в прифронтовом регионе, встретился с работниками и провел теплый разговор с ветеранами российско-украинской войны", - говорится в нем.

Отмечается, что в течение своего визита Тимченко посетил ключевые производственные объекты на шахте. Он осмотрел вентилятор главного проветривания, который был полностью обновлен в 2023-2024 годах. Еще Тимченко ознакомился с реализованным проектом солнечной электрогенерирующей установки, которая дает альтернативный источник питания.

Кроме того, на шахте планируют установить установку для когенерации шахтного метана, выделяемого при добыче угля. Она позволит снизить выбросы метана в атмосферу до 8 тыс. тонн в год, что равно 223 тыс. тонн в эквиваленте CO2.

"Я всегда подчеркиваю: ДТЭК начинался с угля, а сегодня мы уже стали ведущей энергетической компанией Украины, известной далеко за ее пределами. Поэтому угледобыча и в дальнейшем остается фундаментом как для нашей компании, так и для государства в целом. Спасибо каждому из вас за вклад в энергетическую независимость страны, который вы делаете своей ежедневной работой", - подчеркнул Тимченко.

Напомним, в январе-июне 2025 года ДТЭК Рината Ахметова направил 6,9 млрд гривен в подготовку теплоэлектростанций и шахт к прохождению следующего отопительного сезона.