В НАБУ утверждают, что детектив на момент ДТП был трезвым.

В Ивано-Франковской области вечером 11 сентября автомобиль детектива НАБУ столкнулся с грузовиком, оба водителя госпитализированы. Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро.

"Вчера вечером в Ивано-Франковской области произошло ДТП с участием детектива НАБУ, который находился в командировке. Водители обоих транспортных средств, попавших в ДТП, находятся в больнице. Детектив НАБУ был в трезвом состоянии", - говорится в сообщении.

ГБР, которое занимается расследованием обстоятельств аварии, рассказало о деталях инцидента.

По информации ведомства, авария произошла между селами Волчатичи (Ходоровская ТГ Львовской области) и Помонята (Рогатинская ТГ Ивано-Франковской области).

Правоохранители предварительно установили, что столкновение грузовика и легкового автомобиля, который согласно техпаспорту находится в собственности НАБУ, произошло около 19:00.

"В результате столкновения водитель грузовика получил тяжелые травмы. Он госпитализирован в Ивано-Франковскую областную клиническую больницу, где врачи сейчас оказывают ему неотложную помощь. Детектив НАБУ получил ушибы и легкие повреждения и также находится в больнице", - сказано в сообщении.

По факту ДТП открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее тяжкие телесные повреждения.

ДТП с участием мэра города Рени в Одесской области

30 августа в Белгород-Днестровском районе Одесской области произошло ДТП, в котором погибла женщина, а маленький ребенок попал в больницу. По данным СМИ, за рулем был мэр города Рени Игорь Плехов. Автомобиль под его управлением перевернулся в кювет.

По словам начальника отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП в Одесской области Дмитрия Слюты, предварительно установлено, что 53-летний водитель внедорожника Lexus съехал с проезжей части в кювет. После этого авто перевернулось.

В результате ДТП погибла 72-летняя женщина, которая находилась на пассажирском месте. По данным полиции, водитель и 5-летний мальчик, который также был в машине, доставлены в местную больницу с многочисленными травмами.

