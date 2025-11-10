Аналитик IG Тони Сикамор ожидает, что в случае полноценного возобновления работы американского правительства стоимость американской нефти марки WTI вырастет до 62 долларов за баррель.

Цены на нефть утром 10 ноября выросли, поскольку рынок поверил в то, что шатдаун американского правительства вскоре завершится, что приведет к росту спроса на нефть в США, которые являются крупнейшим потребителем "черного золота" в мире, сообщает Reuters.

По данным портала Investing, по состоянию на 13:30 по киевскому времени фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 12 центов, до 63,75 долларов за баррель. Американская нефть марки WTI торговалась по 59,87 долларов за баррель, поднявшись на 12 центов.

Издание отмечает, что завершение исторического шатдауна в США, который длится уже 40 дней, становится реальным, поскольку 9 ноября Сенат проголосовал за возобновление работы федерального правительства, что подбодрило мировые рынки.

Аналитик банка IG Тони Сикамор отмечает, что завершение шатдауна позволит возобновить выплату зарплат 800 тысячам государственных служащих, что приведет к росту потребительских расходов.

"Это также должно способствовать улучшению настроений относительно рисков на рынках и вызвать восстановление цен на WTI до 62 долларов за баррель", - добавил эксперт.

Вместе с тем, журналисты напоминают, что стоимость нефти марки Brent и WTI по итогам прошлой торговой недели, второй раз подряд упала из-за опасений избытка предложения. К тому же растут и запасы нефти в США. Этот фактор продолжает давить на стоимость сырья.

В то же время на фоне приближения вступления в силу санкций США против российских нефтяных гигантов "Лукойла" и Роснефти", вдвое вырос объем нефти, хранящейся на судах в азиатских водах, поскольку Китай и Индия ограничили импорт российского сырья, учитывая ограничения. Отмечается, что индийские нефтеперерабатывающие заводы обратились к Ближнему Востоку и Америке, чтобы заменить российскую нефть.

Вместе с тем, аналитик банка IG Тони Сикамор отмечает, что решение президента США Дональда Трампа предоставить Венгрии освобождение от санкций США сроком на год в отношении импорта российской нефти усилило беспокойство относительно глобального избытка предложения.

Как сообщал УНИАН, 9 ноября Сенат одобрил законопроект, который, в случае поддержки его палатой представителей и подписания президентом США Дональдом Трампом, позволит завершить рекордный шатдаун, который длится уже более 40 дней. Это потенциально может поспособствовать росту цен на нефть, поскольку США являются ее крупнейшим потребителем в мире.

Цены на нефть утром 7 ноября росли, но завершили торговую неделю вторым подряд падением, поскольку ведущие мировые производители наращивают добычу нефти, а в США растут ее запасы.

Третья по величине нефтегазовая компания Норвегии считает, что в 2026 году стоимость "черного золота" не опустится значительно ниже 60 долларов за баррель.

