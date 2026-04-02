Дизель резко прибавил в цене более гривни: сколько стоит горючее на АЗС сегодня

Средние цены на топливо на АЗС в четверг, 2 апреля, выросли. Наиболее существенно подорожали дизельное топливо и автогаз, сообщает портал"Минфин" со ссылкой на данные консалтинговой компании А-95.

Отмечается, что средняя стоимость дизельного топлива на АЗС в предпоследний рабочий день недели выросла на 1,05 грн/л – до 86,87 гривни за литр. Автогаз 2 апреля, в среднем, подорожал на 69 копеек – до 47,55 грн/л.

Средняя цена на бензин на АЗС тоже выросла, но не столь существенно. Премиальный и обычный бензин марки А-95 2 апреля подорожали на 13 копеек – до 75,56 грн/л и 71,81 гривни за литр соответственно.

Цены на бензин

Самый дешевый бензин марки А-95 продают в сети RLS. Здесь средняя цена на него – 67,90 гривни за литр. Самый дорогой 95-й снова заправляют в сети Grand Petrol – 75,99 грн/л.

Средние цены на других АЗС:

UPG – 71,90 грн/л;

"Укрнафта" – 68,99 грн/л;

SOCAR – 73,99 грн/л;

KLO – 73,19 грн/л;

WOG – 74,99 грн/л;

OKKO – 75,00 грн/л.

Цены на дизельное топливо

Дешевле всего дизельным топливом 2 апреля можно заправиться в сетях СВОИ, Rodnik и Brent Oil. Средняя стоимость дизеля на АЗС этой тройки – 82,99 гривни за литр. Самый дорогой дизель предлагают в сети ОККО – 89,90 грн/л.

Средние цены на других АЗС:

UPG – 87,90 грн/л;

"Укрнафта" – 83,99 грн/л;

SOCAR – 88,85 грн/л;

KLO – 89,49 грн/л;

"БРСМ-Нафта" – 83,99 грн/л;

WOG – 89,89 грн/л.

Цены на автогаз

Дешевле всего газ можно купить в сетях Mango, Маркет и Brent Oil. Средняя стоимость автогаза здесь – 45,99 гривни за литр. А дороже всего – в сети Motto по цене 49,98 грн/л.

Средние цены на других АЗС:

UPG – 48,00 грн/л;

"Укрнафта" – 46,99 грн/л;

SOCAR – 48,84 грн/л;

KLO – 48,90 грн/л;

"БРСМ-Нафта" – 46,01 грн/л;

WOG – 48,99 грн/л;

ОKKO – 49,00 грн/л.

Ситуация в Иране и цены на топливо в Украине – последние новости

После очередных угроз президента США Дональда Трампа в адрес Ирана цены на нефть существенно выросли. Стоимость нефти марки Brent, по состоянию на утро 2 апреля, достигла 108 долларов за баррель. Аналитики предупреждают, что цены на нефть могут достичь новых максимумов в случае эскалации на Ближнем Востоке.

Если война на Ближнем Востоке затянется до июня, цены на нефть могут взлететь до небывалых 200 долларов за баррель. Это может вызвать очередной скачок цен на топливо по всему миру.

На фоне роста котировок газойля на украинских АЗС дорожает дизельное топливо. В частности, средняя стоимость дизеля 1 апреля выросла на 43 копейки – до 85,82 гривни за литр.

