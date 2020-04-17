Украинцы с 20 апреля могут обращаться за возмещением переплаты за газ - "Нафтогаз"

Потребители могут обращаться в свои газоснабжающие компании, чтобы выбрать удобный способ возврата средств или зачесть их для оплаты газа в будущем.

Участники программы "Газовый запас" с 20 апреля могут обращаться в газоснабжающие компании для возмещения разницы в цене на газ.

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Об этом написал на своей странице в Facebook глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"Рад сообщить, что мы выполнили свое обещание - с 20 апреля потребители могут обращаться к своим поставщикам и распоряжаться сэкономленными деньгами", - отметил он.

По словам Коболева, специалисты "Нафтогаза" уже провели сверку данных со всеми газоснабжающими компаниями, которые продавали газ в рамках программы. И направили средства за неиспользованный ресурс "Газового запаса" на счета газсбытов.

"С 20 апреля потребители могут обращаться в свои газоснабжающие компании, чтобы выбрать удобный способ возврата средств или зачесть их для оплаты газа в будущем. Мы рекомендуем обратиться в газсбыты сразу, как только они предоставят такую возможность. "Нафтогаз" уже перечислил им необходимые средства" - сообщил глава НАК.

Как сообщал УНИАН, в сентябре "Нафтогаз Украины" запустил новый продукт "Газовый запас" и предлагал бытовым потребителям купить газ по низкой летней цене и использовать его в течение отопительного сезона.

Так, домохозяйства могли закупить до 25 тысяч кубометров газа по цене 4874,42 гривни (без НДС и стоимости транспортировки и распределения) за тысячу кубометров до 25 сентября.

Позже НАК заявил, что программой "Газовый запас" могут воспользоваться также ОСМД с собственными котельными и другие производители тепловой энергии, заключив договор до 18 октября.

За время действия программы "Газовый запас" ею воспользовались более 50 тысяч семей.