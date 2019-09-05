Услугой "Газовый запас" уже воспользовались больше семи тысяч семей – "Нафтогаз"

Потребители уже закупили 4,5 миллиона кубометров газа по летней цене на зиму.

С момента запуска услуги "Газовый запас" от Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины", которая позволяет купить газ по низкой летней цене и использовать его в течение отопительного сезона, ею воспользовались больше семи тысяч семей.

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Об этом сообщает "Нафтогаз".

"С момента запуска 23 августа группой "Нафтогаз" нового продукта для бытовых потребителей "Газовый запас" в рамках акции "Твоя энергонезависимость" его приобрели уже 7 320 украинских семей. Общий объем газа, заказанный потребителями на условиях "Газового запаса", составляет почти 4,5 миллиона кубометров", - сказано в сообщении.

В НАК отметили, что к программе уже присоединились 18 региональных газоснабжающих компаний, или более 70% их общего количества. Сейчас ведутся переговоры с поставщиками газа города Киева, Одесской, Херсонской, Полтавской и Донецкой областей.

"Нафтогаз" надеется, что они позволят своим клиентам воспользоваться преимуществами программы "Газовый запас", - отметили в компании.

Как сообщал УНИАН, "Нафтогаз Украины" запустил новый продукт "Газовый запас" и предлагает бытовым потребителям купить газ по низкой летней цене и использовать его в течение отопительного сезона.

Так, домохозяйства смогут закупить до 25 тысяч кубометров газа по цене 4 874,42 гривни за тысячу кубометров до 25 сентября.

В "Нафтогазе" также отмечали, что будут работать над внедрением этой услуги для теплокоммунэнерго.