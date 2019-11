ЕБРР разрешил "Нафтогазу" закупать газ только у европейских поставщиков

ЕБРР утвердил перечень поставщиков, поскольку газ будет закупаться на 120 миллионов евро банка, привлеченных в рамках размещения еврооблигаций компании.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) опубликовал перечень поставщиков газа, которые прошли предварительную квалификацию и получили право принимать участие в тендерах на закупку газа НАК "Нафтогаз Украины" на средства банка, привлеченные в рамках размещения еврооблигаций.

Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

Согласно проекту, НАК может использовать до 120 миллионов евро для закупки газа у европейских поставщиков, прошедших предварительный отбор.

В частности, перечень поставщиков, которые прошли процедуру предварительного отбора и были согласованы ЕБРР: CEZ a.s (Чешская республика); GHG Emissions Traders and Consultants Ltd (Великобритания); Alpiq Energy SE (Чешская республика); MET Gas and Energy Marketing (Швейцария); Axpo Solutions AG (Швейцария); DXT Commodities SA (Швейцария); EDF Trading Limited (Великобритания); Uniper Global Commodities SE (Германия); RWE Supply and Trading GmbH (Германия); ENGIE SA (Франция); Shell Energy Europe Ltd (Великобритания).

Как сообщал УНИАН, в ноябре Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" разместила 7-летние еврооблигации на сумму 500 миллионов долларов под 7,625% годовых.

12 июля "Нафтогаз" разместил пятилетние еврооблигации на 600 млн евро под 7,125% и трехлетние еврооблигации на 335 миллионов долларов под 7,375%