«Нафтогаз» размещает облигации в долларах и евро: названы суммы

Отмечается, что спрос на акции компании в несколько раз превысил предложение.

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» размещает пятилетние еврооблигации на 600 млн евро под 7,125% и трехлетние еврооблигации на 335 млн долл. под 7,375%.

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Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные Refinitiv IFR (Іnternational financing review).

По данным IFR, спрос на облигации в долларах превысил 850 миллионов, в евро - превысил 1,5 миллиарда евро.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 июля, «Нафтогаз Украины» планировал разместить облигации с ориентиром доходности: для трехлетних евробондов в долларах на сумму минимум 300 миллионов в районе 7,75% и пятилетних в евро минимум на 500 миллионов евро в районе 7,50%.

5 июля глава «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил о готовности к выходу на рынок еврооблигаций на следующей неделе, что позволит привлечь средства под закачку газа в хранилища и выплатить дивиденды правительству.

В ноябре 2018 года «Нафтогаз» отложил выпуск еврооблигаций из-за нестабильности рынка и высокой потенциальной стоимости привлечения средств.

22 октября прошлого года Коболев заявлял, что компания планирует выпуск еврооблигаций на сумму 0,5-1 млрд долл. По его словам, целью привлечения еврооблигаций является финансовая сбалансированность компании, в том числе погашение кредитов.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.