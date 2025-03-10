Рейтинг моделей возглавляет легендарная "копейка" - автомобиль ВАЗ 2101.

В 2024 году украинцы выбраковали рекордное количество транспортных средств - 33,5 тысячи единиц. Об этом со ссылкой на данные Главного сервисного центра МВД сообщает Институт исследования авторынка.

Для сравнения, в позапрошлом году было списано 20,7 тысячи транспортных средств, а в 2022-м этот показатель составил лишь 12,8 тысячи единиц.

Среди прочего на утилизацию отправили:

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легковушки - 24 885 единиц;

грузовые авто - 5 568;

автобусы - 953;

мотоциклы - 909;

прицепы - 525 шт.

Больше всего заявлений на выбраковку было подано в Киевской области - 2 884. Сразу за ней идет столица - 2 707, а третье место занимает Днепропетровская область - 2 537.

Если говорить о моделях, то здесь лидером стала легендарная "копейка" - автомобиль ВАЗ 2101. Всего в прошлом году было зарегистрировано 1 666 выбраковок этого авто.

Отметим, что ВАЗ 2101 начали производить еще в далеком 1970 году. Средний возраст экземпляров, которые еще находятся на ходу, составляет 45 лет.

На втором месте по количеству пополнений баз приема металлолома находится ВАЗ 2106 - 1 645 единиц, а на третьем - ВАЗ-2107 - 1 278. Также в пятерку довольно ожидаемо попали ВАЗ-2109 и ВАЗ-2105.

В целом средний возраст выбракованных легковых машин составил 30 лет. В случае с грузовиками показатель составляет 29 лет.

Новости украинского авторынка

В прошлом месяце автопарк Украины пополнили 4488 единиц автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV).

Как среди новых, так и среди подержанных авто наибольшим спросом пользовались кроссоверы. Лидером среди новых машин оказался BYD Song Plus, тогда как среди впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей на первой позиции оказалась Tesla Model Y.

А еще ранее стало известно, что в январе украинский автопарк пополнили 4305 автомобилей с дизельными двигателями. Среди новых машин наибольшим спросом пользовался Renault Duster.

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