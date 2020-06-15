Автопроизводство в Украине упало в мае в 4 раза

Выпуск легковых автомобилей, по сравнению с прошлым годом, уменьшился в пять раз, производство автобусов просело в 2,3 раза.

Производство автотранспортных средств в Украине в мае этого года обвалилось на 75%, несмотря на низкую базу сравнения.

Как сообщили в ассоциации "Укравтопром", за месяц предприятиями отрасли было изготовлено всего лишь 126 единиц автотранспортной техники.

"Выпуск легковых автомобилей, по сравнению с прошлым годом уменьшился в пять раз. Как и годом ранее в этом сегменте отечественного автопрома работал только один завод - "Еврокар", где в мае в режиме крупноузловой сборки было собрано всего лишь 87 автомобилей марки "Шкода", - говорится в сообщении.

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Производство автобусов просело в 2,3 раза, до 27 штук.

В мае производство автобусов осуществляли только два предприятия: "Черкасский автобус" и "ЗАЗ", где было изготовлено 25 и 2 автобуса соответственно.

"Единственное проявление позитивной динамики было отмечено в сегменте коммерческих автомобилей, которых было сделано 12 шт. или в 2 раза больше, чем годом ранее. Все машины были изготовлены на заводе "Черкасский автобус", - отметили в "Укравтопроме".

Отмечается, что "АвтоКрАЗ" перестал раскрывать информацию о своем производстве с августа 2016 года.

Всего за период с января по май 2020 года в Украине в Украине собрали 1550 ед. автотранспортных средств, что на 35% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В частности, за 5 месяцев текущего года легковых автомобилей было собрано 1325 шт. (-35%); коммерческих - 24 шт. (+14%); автобусов - 201 шт. (-41%).

Как сообщал УНИАН, производство автотранспортных средств в Украине в январе текущего года сократилось по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 5% - до 849 единиц.

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями легковых автомобилей и автобусов в Украине являются корпорация "УкрАВТО" (Запорожский автомобилестроительный завод), корпорация "Богдан", "Еврокар", корпорация "Эталон" (Черниговский и Бориспольский автозаводы).

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