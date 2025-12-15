/Коллаж УНИАН, фото - Toyota, Chevrolet

Некоторые водители считают, что надежными могут быть только дорогие автомобили. Тем не менее, в продаже можно найти довольно много недорогих моделей, которые редко сталкиваются с поломками.

В SlashGear назвали 15 самых надежных кроссоверов, которые можно купить в США до 25 000 долларов. Этот рейтинг основан на исследованиях надежности автомобилей, проведенных Kelley Blue Book.

Самые надежные недорогие кроссоверы

15 самых надежных кроссоверов до 25 000 долларов:

  • Chevrolet Trax
  • Toyota Highlander
  • Mazda CX-5
  • Buick Enclave
  • Chevrolet Trailblazer
  • Hyundai Venue
  • Nissan Murano
  • Toyota RAV4 Hybrid
  • Honda HR-V
  • Kia Telluride
  • Mercedes-Benz GLA
  • Audi Q5
  • Audi Q7
  • Acura MDX
  • Kia Seltos

Самыми надежными кроссоверами в этом рейтинге оказались Toyota RAV4 Hybrid четвертого поколения, Chevrolet Trax второго поколения и Nissan Murano третьего поколения. Эти автомобили получили по 4,7 из 5 баллов за свою надежность. По словам экспертов, эти модели редко сталкиваются с серьезными поломками.

По 4,6 из 5 баллов за надежность получили Toyota Highlander, Mazda CX-5, Buick Enclave и Hyundai Venue. Остальные модели также оказались очень надежными, но они немного уступили лидерам.

Самые надежные семейные автомобили

Ранее в What Car? определили 10 самых надежных семейных автомобилей. Эксперты заявили, что эти модели способны прослужить долгие годы без серьезных поломок.

В частности, в рейтинг вошли Kia Ceed, BMW i3 и Honda Civic. Также эксперты высоко оценили надежность BMW 1 Series и Opel Astra.

