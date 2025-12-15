Некоторые водители считают, что надежными могут быть только дорогие автомобили. Тем не менее, в продаже можно найти довольно много недорогих моделей, которые редко сталкиваются с поломками.
В SlashGear назвали 15 самых надежных кроссоверов, которые можно купить в США до 25 000 долларов. Этот рейтинг основан на исследованиях надежности автомобилей, проведенных Kelley Blue Book.
Самые надежные недорогие кроссоверы
15 самых надежных кроссоверов до 25 000 долларов:
- Chevrolet Trax
- Toyota Highlander
- Mazda CX-5
- Buick Enclave
- Chevrolet Trailblazer
- Hyundai Venue
- Nissan Murano
- Toyota RAV4 Hybrid
- Honda HR-V
- Kia Telluride
- Mercedes-Benz GLA
- Audi Q5
- Audi Q7
- Acura MDX
- Kia Seltos
Самыми надежными кроссоверами в этом рейтинге оказались Toyota RAV4 Hybrid четвертого поколения, Chevrolet Trax второго поколения и Nissan Murano третьего поколения. Эти автомобили получили по 4,7 из 5 баллов за свою надежность. По словам экспертов, эти модели редко сталкиваются с серьезными поломками.
По 4,6 из 5 баллов за надежность получили Toyota Highlander, Mazda CX-5, Buick Enclave и Hyundai Venue. Остальные модели также оказались очень надежными, но они немного уступили лидерам.
Самые надежные семейные автомобили
Ранее в What Car? определили 10 самых надежных семейных автомобилей. Эксперты заявили, что эти модели способны прослужить долгие годы без серьезных поломок.
В частности, в рейтинг вошли Kia Ceed, BMW i3 и Honda Civic. Также эксперты высоко оценили надежность BMW 1 Series и Opel Astra.