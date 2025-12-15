Эти кроссоверы оказались надежнее более дорогих автомобилей.

Некоторые водители считают, что надежными могут быть только дорогие автомобили. Тем не менее, в продаже можно найти довольно много недорогих моделей, которые редко сталкиваются с поломками.

В SlashGear назвали 15 самых надежных кроссоверов, которые можно купить в США до 25 000 долларов. Этот рейтинг основан на исследованиях надежности автомобилей, проведенных Kelley Blue Book.

Самые надежные недорогие кроссоверы

15 самых надежных кроссоверов до 25 000 долларов:

Chevrolet Trax

Toyota Highlander

Mazda CX-5

Buick Enclave

Chevrolet Trailblazer

Hyundai Venue

Nissan Murano

Toyota RAV4 Hybrid

Honda HR-V

Kia Telluride

Mercedes-Benz GLA

Audi Q5

Audi Q7

Acura MDX

Kia Seltos

Самыми надежными кроссоверами в этом рейтинге оказались Toyota RAV4 Hybrid четвертого поколения, Chevrolet Trax второго поколения и Nissan Murano третьего поколения. Эти автомобили получили по 4,7 из 5 баллов за свою надежность. По словам экспертов, эти модели редко сталкиваются с серьезными поломками.

По 4,6 из 5 баллов за надежность получили Toyota Highlander, Mazda CX-5, Buick Enclave и Hyundai Venue. Остальные модели также оказались очень надежными, но они немного уступили лидерам.

Самые надежные семейные автомобили

Ранее в What Car? определили 10 самых надежных семейных автомобилей. Эксперты заявили, что эти модели способны прослужить долгие годы без серьезных поломок.

В частности, в рейтинг вошли Kia Ceed, BMW i3 и Honda Civic. Также эксперты высоко оценили надежность BMW 1 Series и Opel Astra.

