Немецкая компания Volkswagen представила новый кроссовер Tera - компактную городскую модель, которая имеет стильный дизайн и может похвастаться относительно невысокой стоимостью. Об этом сообщается на официальном сайте автопроизводителя.
Кроссовер представили во время карнавала в Рио-де-Жанейро. Его разработали силами бразильского подразделения Volkswagen.
В основе модели Tera лежит переднеприводная платформа MQB-A0. Кроссовер оснащен трехцилиндровым турбомотором 1.0 TSI мощностью 116 л.с., который работает в паре с 6-ступенчатым автоматом.
Модель имеет выразительный атлетичный дизайн - она получила изогнутую оконную линию и стильные "раздутые" крылья.
Спереди Tera напоминает другую модель известного автопроизводителя - популярный компактный кроссовер Volkswagen Tiguan. Это касается, в частности, продолговатых фар и широкой решетки радиатора.
Известно, что новинку будут изготавливать на заводе в Таубате (Бразилия). Предполагается, что в латиноамериканской стране новинка будет стоить 100-140 тысяч реалов (около 16 300-22 700 евро). Примерно столько же стоит новый Renault Duster в Украине, который остается одной из самых популярных моделей в нашей стране.
Новый Volkswagen Tera должен поступить в продажу в первом квартале 2025 года.
Новости авторынка - главное
Ранее УНИАН сообщил, что Volkswagen подтвердил свое доминирование на немецком авторынке, который является крупнейшим автомобильным рынком ЕС. Самой популярной моделью в ФРГ стал Volkswagen Golf. На втором месте оказался Volkswagen Tiguan, на третьем - Volkswagen T-Roc.
Если говорить о самых продаваемых автомобильных брендах 2024 года, то здесь мировым лидером довольно предсказуемо оказалась Toyota, тогда как Volkswagen занял лишь второе место. Замыкает тройку лидеров китайский BYD.