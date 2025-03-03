В основе новой модели Tera лежит переднеприводная платформа MQB-A0.

Немецкая компания Volkswagen представила новый кроссовер Tera - компактную городскую модель, которая имеет стильный дизайн и может похвастаться относительно невысокой стоимостью. Об этом сообщается на официальном сайте автопроизводителя.

Кроссовер представили во время карнавала в Рио-де-Жанейро. Его разработали силами бразильского подразделения Volkswagen.

В основе модели Tera лежит переднеприводная платформа MQB-A0. Кроссовер оснащен трехцилиндровым турбомотором 1.0 TSI мощностью 116 л.с., который работает в паре с 6-ступенчатым автоматом.

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Модель имеет выразительный атлетичный дизайн - она получила изогнутую оконную линию и стильные "раздутые" крылья.

Спереди Tera напоминает другую модель известного автопроизводителя - популярный компактный кроссовер Volkswagen Tiguan. Это касается, в частности, продолговатых фар и широкой решетки радиатора.

Известно, что новинку будут изготавливать на заводе в Таубате (Бразилия). Предполагается, что в латиноамериканской стране новинка будет стоить 100-140 тысяч реалов (около 16 300-22 700 евро). Примерно столько же стоит новый Renault Duster в Украине, который остается одной из самых популярных моделей в нашей стране.

Новый Volkswagen Tera должен поступить в продажу в первом квартале 2025 года.

Новости авторынка - главное

Ранее УНИАН сообщил, что Volkswagen подтвердил свое доминирование на немецком авторынке, который является крупнейшим автомобильным рынком ЕС. Самой популярной моделью в ФРГ стал Volkswagen Golf. На втором месте оказался Volkswagen Tiguan, на третьем - Volkswagen T-Roc.

Если говорить о самых продаваемых автомобильных брендах 2024 года, то здесь мировым лидером довольно предсказуемо оказалась Toyota, тогда как Volkswagen занял лишь второе место. Замыкает тройку лидеров китайский BYD.

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