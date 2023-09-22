По мере приближения Украины к членству в Евросоюзе количество экономических дискуссий со странами-членами будет увеличиваться. В перечне правовых норм, которые нам надо будет изменить перед вступлением в ЕС, 40% связано с сельским хозяйством и с продуктами питания.
Об этом рассказал в эфире телемарафона министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский.
"Надо вырабатывать иммунитет к этим дискуссиям, быть умным, прагматичным... Экономика - это экономика. Это не первая и не последняя дискуссия", – сказал он, комментируя зерновой спор с Польшей.
По словам министра, если взять список законодательных норм, которые нам надо подготовить или изменить перед вступлением в ЕС, то 40% из этого перечня связаны с сельским хозяйством и продуктами питания.
"Каждая страна имеет своих фермеров, своих переработчиков, свои интересы, которые иногда идут вопреки с другими членами Евросоюза. Это нормальная практика. Это не нужно воспринимать лично. Если вы хотите быть членами Евросоюза, то будьте готовы к тому, что вы должны постоянно профессионально где-то публично, где-то непублично защищать свои интересы. Мы привыкнем к этому", - рассказал Сольский.
Он подчеркнул, что "зерновой конфликт" кого-то удивил или вызвал эмоциональную реакцию, поскольку мы впервые с таким столкнулись.
"Я предлагаю к этому относиться исключительно как к тому, что мы уже полшага сделали до последней линии вступления в ЕС. И нас начали соответственно воспринимать", - отметил глава министерства.
Зерновой конфликт со странами ЕС
После отмены Еврокомиссией эмбарго на поставку украинского зерна в пять европейских стран, Словакия, Польша и Венгрия в одностороннем порядке ввели запрет на импорт ряда украинской агропродукции.
В ответ на это Украина подала иск против этих стран во Всемирную торговую организацию. Аргументируя это тем, что отдельные государства-члены не могут запрещать импорт украинских товаров.
Также Украина представила Европейской комиссии план действий по контролю за экспортом 4 групп украинских агротоваров в Словакию, Польшу и Венгрию.
В результате министры сельского хозяйства Словакии и Украины договорились создать систему лицензирования торговли зерном, что позволит отменить запрет на импорт четырех украинских агротоваров в Словакию.
В то же время с Польшей и Венгрией Украина еще ведет переговоры, чтобы найти решение, учитывающее интересы всех сторон.