Министр агрополитики Николай Сольский отметил, что это нормально, когда интересы стран ЕС идут вопреки другим членам альянса.

По мере приближения Украины к членству в Евросоюзе количество экономических дискуссий со странами-членами будет увеличиваться. В перечне правовых норм, которые нам надо будет изменить перед вступлением в ЕС, 40% связано с сельским хозяйством и с продуктами питания.

Об этом рассказал в эфире телемарафона министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский.

"Надо вырабатывать иммунитет к этим дискуссиям, быть умным, прагматичным... Экономика - это экономика. Это не первая и не последняя дискуссия", – сказал он, комментируя зерновой спор с Польшей.

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По словам министра, если взять список законодательных норм, которые нам надо подготовить или изменить перед вступлением в ЕС, то 40% из этого перечня связаны с сельским хозяйством и продуктами питания.

"Каждая страна имеет своих фермеров, своих переработчиков, свои интересы, которые иногда идут вопреки с другими членами Евросоюза. Это нормальная практика. Это не нужно воспринимать лично. Если вы хотите быть членами Евросоюза, то будьте готовы к тому, что вы должны постоянно профессионально где-то публично, где-то непублично защищать свои интересы. Мы привыкнем к этому", - рассказал Сольский.

Он подчеркнул, что "зерновой конфликт" кого-то удивил или вызвал эмоциональную реакцию, поскольку мы впервые с таким столкнулись.

"Я предлагаю к этому относиться исключительно как к тому, что мы уже полшага сделали до последней линии вступления в ЕС. И нас начали соответственно воспринимать", - отметил глава министерства.

Зерновой конфликт со странами ЕС

После отмены Еврокомиссией эмбарго на поставку украинского зерна в пять европейских стран, Словакия, Польша и Венгрия в одностороннем порядке ввели запрет на импорт ряда украинской агропродукции.

В ответ на это Украина подала иск против этих стран во Всемирную торговую организацию. Аргументируя это тем, что отдельные государства-члены не могут запрещать импорт украинских товаров.

Также Украина представила Европейской комиссии план действий по контролю за экспортом 4 групп украинских агротоваров в Словакию, Польшу и Венгрию.

В результате министры сельского хозяйства Словакии и Украины договорились создать систему лицензирования торговли зерном, что позволит отменить запрет на импорт четырех украинских агротоваров в Словакию.

В то же время с Польшей и Венгрией Украина еще ведет переговоры, чтобы найти решение, учитывающее интересы всех сторон.

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