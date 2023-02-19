Высокий представитель ЕС отметил, что не может представить вступление Украины и Балканских стран в Евросоюз с помощью тех правил, которые применяются сейчас, и тем способом, с помощью которого принимаются решения.

Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель считает, что Украина станет членом Евросоюза после войны, но нужно изменить "правила процедуры" для приема новых членов.

"Украина принадлежит к семье Европейского Союза. И она будет членом Европейского Союза. Однозначно после случившегося. После российских бомбардировок и убийств", - заявил Боррель во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

Он подчеркнул, что будущее Украины будет связано с Европейским Союзом. "Это обяжет нас изменить наши правила процедуры. Это изменит размер и разнообразие Европы, поэтому если Украина станет членом - многие Балканские страны также это сделают", - сказал Боррель.

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В то же время, высокий представитель ЕС отметил, что не может представить, как расширение Евросоюза из 27 стран до 33 станет возможным с помощью тех правил, которые применяются сейчас, и тем способом, с помощью которого принимаются решения.

Как сказал Боррель, страны, стремящиеся вступить в ЕС, должны выполнять "домашнее задание". Но, в то же время, Евросоюз тоже должен будет выполнить "свое домашнее задание".

При этом, по его словам, Украина имеет непростые задачи, потому что еще до войны сталкивалась со многими проблемами. "И мы поддерживали Украину до войны. Мы инвестировали на политическое и экономическое развитие Украины 15 млрд евро. С войной мы инвестировали 60 млрд евро. Но Украина должна трансформировать свои политические структуры, бороться с коррупцией и иметь настоящую демократию, жизнеспособную экономику", - подчеркнул Боррель.

В то же время, он уверен, что украинцы будут внедрять реформы, и в этой связи Евросоюз должен помогать Украине.

По его словам, Евросоюз должен подготовиться принять Украину и другие страны.

Вступление Украины в ЕС - что известно

28 февраля 2022 года Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.

23 июня 2022 года Евросовет предоставил Украине статус кандидата на членство в ЕС. В то же время Еврокомиссия представила семь рекомендаций, необходимых для сохранения статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз и дальнейшего перехода к предвступительным переговорам о присоединении.

2 февраля 2023 года президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина демонстрирует прогресс в выполнении рекомендаций. Весной будет представлена устная оценка по выполнению Украиной семи требований, а осенью - большой письменный отчет.

3 февраля президент Евросовета Шарль Мишель заявил, что никаких временных рамок для возможного вступления Украины в Евросоюз не установлено. Зеленский надеется, что переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз начнутся в этом году.

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