15 сентября Словакия, Польша и Венгрия в одностороннем порядке ввели национальный запрет на импорт сельскохозяйственных товаров из Украины.

Украина подала иск во Всемирную торговую организацию против Польши, Словакии и Венгрии из-за их отказа снять запрет на украинскую сельскохозяйственную продукцию, сообщает Министерство экономики.

"В соответствии с договоренностью о правилах и процедурах разрешения споров Соглашения об учреждении Всемирной торговой организации Украиной поданы требования о проведении консультаций со Словакией, Польшей и Венгрией в рамках ВТО", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате одностороннего запрета на импорт украинской агрородукции со стороны Польши, Словакии и Венгрии отечественные экспортеры уже понесли и продолжают нести значительные убытки из-за простоев, дополнительных расходов и невозможности выполнения внешнеэкономических соглашений.

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Украина видит в этом нарушение тремя странами ЕС своих международных обязательств. Также украинская сторона считает, что односторонние действия стран-членов ЕС в сфере торговли неприемлемы и все страны-члены блока должны координировать и согласовывать торговую политику, поскольку она относится к исключительной компетенции ЕС.

Как отметила первый вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко, для Украины принципиально важным является доказать, что отдельные государства-члены не могут запрещать импорт украинских товаров.

"В то же время мы надеемся, что эти государства снимут свои ограничения и нам не придется долго выяснять отношения в судах", - отметила Свириденко.

Ситуация с экспортом украиского зерна в ЕС

Еврокомиссия 15 сентября отменила ограничения на ввоз зерна из Украины в Польшу, Болгарию, Румынию, Венгрию и Словакию. Вместе с этим ЕК отметила, что Украина должна принять меры, чтобы предотвратить любые проблемы на рынке в соседних государствах-членах.

В то же время 15 сентября Словакия, Польша и Венгрия в одностороннем порядке ввели национальный запрет на импорт сельскохозяйственных товаров из Украины. В Украине в ответ сообщили, что подадут в суд на эти страны.

Сегодня польские СМИ сообщили, что Польша, Венгрия, Словакия, Румыния и Болгария отвергли предложенный Украиной план по регулированию украинского агроэкспорта в эти страны.

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