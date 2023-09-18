Также они отказались от дальнейших консультаций по этому поводу.

Польша, Венгрия, Словакия, Румыния и Болгария отвергли предложенный Украиной план по регулированию украинского агроэкспорта в эти страны. Об этом пишет польское информагентство PAP.

Так, Украина предлагала, чтобы украинское Министерство экономики самостоятельно выдавало разрешения на экспорт зерна в ЕС, в том числе и в пять стран-соседей, которые ранее наложили запрет на украинское продовольствие. При этом украинским планом предполагалось, что разрешения будут выдавать после консультаций с Европейской комиссией и упомянутыми странами-соседями. Однако "окончательное решение будет оставаться за Киевом", независимо от результатов консультаций.

По данным PAP, на встрече в Брюсселе, где обсуждали украинское предложение, представитель Польши раскритиковал предложенный план, поскольку тот, по его словам, не решает проблему ограничения поставок украинского зерна. Остальные участники встречи тоже выступили против украинского плана.

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Кроме того, Польша, Венгрия и Словакия заявили, что больше не будут участвовать в таких переговорах при посредничестве Еврокомиссии, поскольку Украина пытается обжаловать запрет зернового экспорта в структурах Всемирной торговой организации. Поэтому указанные страны боятся, что Украина использует в апелляционной жалобе информацию, полученную на этих встречах.

Проблема с экспортом зерна в ЕС - последние новости

Как писал УНИАН, Украина сообщила о намерении подать в суд на Польшу, Венгрию и Словакию из-за их отказа снять запрет на украинскую сельскохозяйственную продукцию. Судиться планируют в рамках институтов Всемирной торговой организации.

Учитывая ситуацию с украинским агроэкспортом, Испания и Франция заявили, что запрет украинского агроимпорта со стороны Польши, Словакии и Венгрии является незаконным и ставит под угрозу европейскую солидарность. Испанцы заявили, что Европейской комиссии предстоит судить, нарушили ли эти страны законы ЕС.

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