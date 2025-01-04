Ни одно блюдо не передает морской дух морского севера Германии лучше, чем лабскаус.

Немецкая кухня известна туристам своими колбасками и огромными кружками пива. Но за последние годы гастрономическая сцена взорвалась по всей стране. Меню становятся легче, ярче и креативнее.

Если вы едете в Германию, есть 15 блюд и напитков, которые обязательно стоит попробовать. О них, а также о местах, где лучше поесть определенные блюда, пишет Lonely Planet.

1. Карри-колбаска в Берлине

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Вы найдете эту дымчатую, слегка острую уличную закуску по всей Германии, но родилась она в Берлине в 1949 году. Это культовая закуска, которую подают с хрустящей оболочкой или без нее, часто с картофелем фри, политой майонезом, часто с гарниром из помидоров.

Где попробовать: За классическими карри-колбасками идите в придорожный ресторан Curry 36 на Мерингдамм. Там также предлагают вегетарианские и органические версии. Или посетите, пожалуй, самый популярный ресторан быстрого питания в Германии под названием Konnopke's Imbiss.

2. Лабскаус в Гамбурге

Ни одно блюдо не передает морской дух морского севера Германии лучше, чем лабскаус – фарш из солонины, картофельного пюре и свеклы, который подают с жареным яйцом и корнишонами, а иногда с селедкой, которую случайно кладут сбоку. Ее духовной родиной является Гамбург, но вы также найдете ее в других северных городах, таких как Бремен и Любек.

Где попробовать: В самом центре гамбургского района Альтштадт (Altstadt) есть ресторан Laufauf. Или же можете попробовать его в Deichgraf.

3. Шварцвальдские киршторты в Шварцвальде

Шварцвальдский киршторт – это слои легкого шоколадного бисквита, ароматизированные местным вишневым бренди Kirschwasser, взбитые сливки и вишня, завернутые в еще больше сливок и шоколад. Это десерт, в который можно влюбиться с первого укуса.

Где попробовать: Посетите олдскульное кафе "Кениг" в роскошном курортном городке Баден-Баден, чтобы попробовать идеальный киршторт.

4. Донер в Берлине

Почти каждая ночная вечеринка в Берлине заканчивается у киоска Döner Kebab (донер-кебаб), где кусок сочного мяса вращается на вертеле. Döner сегодня доминирует в немецкой уличной еде. Этот фаст-фуд также не ударит по вашему бюджету. А если вам не нравится мясная версия, многие закусочные предлагают вегетарианские альтернативы.

Где попробовать: Вы найдете много мест, где готовят донер-кебаб. Но помните: чем длиннее очередь, тем лучше он будет – по крайней мере, так говорят берлинцы.

5. Рыбный праздник на севере Германии

Попробуйте такие соленые морские блюда, как Matjes (сельдь), Rollmops (маринованная сельдь), Rotbarsch (похожий на путассу), Nordseekrabben (крошечные креветки из Северного моря) и любимый гамбургский Aalsuppe, кисло-сладкий суп из угря и овощной суп со специями и фруктами, такими как чернослив, яблоки и груши. Но лучшей закуской должен быть фишбротхен (рулет, фаршированный рыбой – обычно сельдью – луком, маринованными огурцами и сливочным соусом из хрена или коктейлем).

Где попробовать: Гамбург переполнен рыбными магазинами, но на голову выше большинства из них стоит Brücke 10. Там можно перекусить маринованной сельдью или бутербродом с креветками.

6. Вурст по всей Германии

Жареные на гриле, вареные, запеченные и жареные, поданные в пивной или в саду, колбаски являются одними из лучших и самых известных немецких блюд. Она здесь настолько священна, что вы можете услышать, как родители просят своих детей съесть все до последнего кусочка, как будто это витаминный суперпродукт. Здесь есть вездесущий братвурст, блутвурст (кровяная колбаса), боквурст (молотая телятина и свинина с паприкой, майораном, луком и петрушкой), вайссвурст (отварная телятина и колбаса из бекона, приправленная петрушкой и кардамоном) и миллион других.

Где попробовать: Конкуренция высока, но нюрнбергские ротбратвурсты (свиные колбаски размером с палец, приправленные булавой, перцем и майораном), пожалуй, одни из лучших в Германии. Мюнхен утверждает, что его телячий вайсвурст еще лучше.

7. Блюда из свинины в Баварии

Вся Германия любит свинину, но баварцы сходят с ума от нее. Вспомните классику пивных залов: огромные шницели, отбитые, панированные и зажаренные до золотистого цвета, швайнбратен (жареная свинина) с плетями квашеной капусты и кнедлями размером с теннисный мяч, швайншаксе (свиная рулька), рипхен (ребрышки), зюнгерль (язык), ваммерль (брюхо) и айсбейн (соленый окорок).

Где попробовать: Посетите мясной пир под расписанными фресками сводами Рацкеллера, что находится глубоко в подвале ратуши на Мариенплац в самом центре Мюнхена.

8. Лапша шпецле в Швабии

В швабском регионе Баден-Вюртемберг на юго-западе Германии местные жители обожают макаронные изделия. Но они не похожи на те, что вы найдете в Италии. Самое популярное блюдо – шпецле, яичная лапша, которую подают как гарнир к цвибелроштбратенам (ростбиф с луком и подливкой) или как основное блюдо, как кесешпецле, с большим количеством липкого сыра и жареного лука. Но не забудьте попробовать шупфнудельны – картофельные клецки размером с палец.

Где попробовать: Любая хорошая старомодная таверна подойдет, но среди наиболее популярных – Gerberhaus.

9. Несите пиво!

Пиво в Германии варят, потребляют и празднуют с почти религиозным пылом, не в последнюю очередь на крупнейшем в мире пивном фестивале – и обязательном для посещения – Октоберфесте.

Пльзень (Pilsner), светлый лагер нижнего брожения, с ярко выраженным хмелевым вкусом и кремовой шапкой, и Геллес (светлый лагер), слегка сладковатый и с сильным солодовым ароматом, пользуются всеобщей любовью. Но каждый регион имеет свои собственные сокровища.

Где попробовать: Мутное, янтарного оттенка баварское пшеничное пиво Weissbier никогда не будет так освежающе, как в затененном каштанами заведении (например, Augustiner Keller) или на Октоберфесте.

10. Handkäs mit Musik во Франкфурте-на-Майне

Handkäs mit Musik – это особый кисломолочный сыр из Франкфурта, изготовленный вручную и маринованный в масле, уксусе и сыром луке. Традиционно Handkäs mit Musik подают как закуску, к нему добавляют хлеб и тмин, которыми посыпают блюдо сверху или подают сбоку. Классической парой к этому блюду является яблочный сидр, который дополняет его смелые вкусы.

Где попробовать: Район Старый Заксенхаузен во Франкфурте-на-Майне – это место, где Handkäs mit Musik можно найти в меню традиционных Apfelweingaststätte (или сидровых ресторанов). Apfelwein Dax – проверенный временем олдскульный паб.

11. Himmel und Erde в Рейнланде

Это блюдо из картофельного пюре с тушеными яблоками, что переводится как "небо и земля", является основным продуктом во многих рейнских домах. К блюду часто добавляют кровяную колбасу, ведь какое же немецкое блюдо без мясного аккомпанемента?

Где попробовать: отправляйтесь в Кельн, чтобы попробовать Himmel un Äd (местная вариация названия) в Peters Brauhaus, исторической пивоварне, которая специализируется на сытной рейнской кухне.

12. Клабен в Бремене

Этот пирог, похожий на штоллен, пользуется географической защитой ЕС, что означает, что только изготавливать его могут только в местные пекарни в Бремене. Клабен – это разновидность сладкого хлеба с изюмом и другими ароматными ингредиентами, такими как миндаль, апельсиновая и лимонная цедра, а также немного рома.

Где попробовать: Café Knigge – это лучшая пекарня, которая выпекает клабен с 1889 года.

13. Принцрегентский торт в Мюнхене

В Баварии торты пекут не только для удовольствия. Они также представляют политический символизм. Первоначально Prinzregententorte имел восемь слоев, каждый из которых представлял округ в Королевстве Бавария. Сегодня у него семь слоев, поскольку округ Пфальц присоединился к другим землям.

Prinzregententorte состоит из тонких, нежных слоев бисквита, каждый из которых разделен насыщенным, бархатным шоколадным масляным кремом. Некоторые вариации торта украшают абрикосовым джемом, добавляя тонкую фруктовую нотку, чтобы сбалансировать сладость.

Где попробовать: Хотя происхождение торта является предметом споров, Кондитерская Konditorei Erbshäuser утверждает, что именно здесь в 1886 году Генрих Георг Эрбсхаузер создал Prinzregententorte. Кондитерская вновь открылась в 2017 году и предлагает одни из лучших многослойных тортов в Мюнхене.

14. Schwäbische Maultaschen в Штутгарте

В 2009 году это блюдо получило статус географической защиты Европейского Союза. Обычно Maultaschen имеют большой размер и подаются в виде двух-четырех прямоугольных кусков. По классическому рецепту их варят в бульоне или едят кнедлики geschmälzt (со сливочным маслом и луковой начинкой).

Где попробовать: Расположенная в Штутгартском районе Красных фонарей (Leonhardsviertel), Weinstube Fröhlich – это удивительно спокойная таверна с лучшими блюдами швабской кухни в меню, включая Maultaschen.

15. Заумаген в Пфальце

Заумаген – это сытное блюдо из приправленного картофеля и свинины, которыми фаршируют свиные кишки. Это блюдо – это немецкий ответ на шотландский хаггис, а также своеобразный поворот в традиции вурст. Обычно его подают жареным, с картофельным пюре и квашеной капустой. И вы не ошибетесь, если сочетаете это блюдо с бокалом белого вина, произведенного в Пфальце.

Где попробовать: посетите ресторан Riverside Alten Hammer в историческом городе Шпайер, который подает Saumagen с 1919 года. Чтобы попробовать блюдо в традиционной немецкой атмосфере, можете посетить пивоварню Vetter's Alt Heidelberger Brauhaus в Гейдельберге, находящуюся под охраной ЮНЕСКО.

Ранее мы рассказывали, что итальянская кухня больше не самая вкусная в мире. Теперь позицию лидера удерживает Греция. Эксперты советуют попробовать в Греции такие блюда, как оливковое масло, фисташки, карамельный сыр "гравьера", контосувли из свинины, сырную закуску "саганаки", пайдакию из бараньих ножек и многое другое.

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