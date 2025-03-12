Это блюдо уже стало визитной карточкой немцев.

Туристы, приезжающие в Германию, рано или поздно, наевшись колбасок и напившись пива, попробуют немецкий картофельный салат. Его подают во всех ресторанах, его готовит любая немецкая хозяйка, а германские эмигранты везут рецепт любимого блюда в разные уголки мира. Приготовить его можно и в Украине, но важно знать правильную технологию.

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Кто придумал немецкий картофельный салат

Существует теория, будто бы впервые такое блюдо появилось в 19 веке - его в Америку привезли немецкие переселенцы. Именно с того времени картофельный салат в разных вариациях начал появляться в кулинарных книгах США.

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Интересно, что в Штатах это блюдо ассоциируется именно с немцами, но не только там. В 1873 году был опубликован "Большой кулинарный словарь", его автор - Александр Дюма (отец) - записал в книгу рецепт салата.

Немецкий картофельный салат по всей Германии готовят по-разному - в зависимости от земли. Издание Deutsche Welle пишет, что баварский картофельный салат заправляют соусом, который готовится из бульона и горчицы. Туда же необходимо влить уксус, обязательно посолить, поперчить и посахарить.

Гамбургский рецепт уникален по-своему - в угощении северной части Германии вы найдете слабосоленую сельдь и майонезную заправку. Хозяйки, живущие в Бранденбурге подают немецкий картофельный салат с маринованными огурцами и укропом, а швабы точно не смогут приготовить салат без измельченного лука, уксуса и масла.

Как приготовить немецкий картофельный салат - рецепт из Баварии

Каждая украинская хозяйка может выбрать для себя подходящую технологию приготовления и самостоятельно сделать культовое блюдо из Германии. Вы сами увидите, как легко приготовить такой картофельный салат - классический рецепт баварских хозяек под силу любой украинке.

Для приготовления вам понадобятся:

один килограмм картофеля;

одна сочная луковица;

две столовых ложки уксуса;

несколько перьев зеленого лука;

один стакан горячего мясного бульона;

одна столовая ложка горчицы;

одна чайная ложка меда;

несколько столовых ложек масла;

соль и перец.

Картофель отварить в мундире, мелко нарезать пластинами. Измельчить репчатый лук, полить его уксусом (не больше столовой ложки), оставить в стороне. Добавить лук к картофелю, перемешать. Измельчить зеленый лук, посыпать овощи сверху.

В мясной бульон влить ложку уксуса, добавить ложку горчицы, ложку меда, несколько ложек масла, посолить и поперчить.Полить соусом салат, перемешать. Можно подавать немецкий картофельный салат с горчичной заправкой сразу или настоять его 2-3 часа, и только потом пробовать.

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