Эксперт объяснила, где в нашей стране самая дешевая земля.

Каждый гражданин Украины, который имеет средства, сможет купить для себя участок, чтобы построить на нем дом. Доступна и земля для УБД 2025, и для тех граждан, кто не принимал участие в боевых действиях. Управляющий партнер Юридической фирмы "Результат" Любовь Полишкевич в комментарии УНИАН объяснила, сколько стоит 1 гектар земли в Украине 2025 по областям.

Где в Украине самая дешевая земля

Эксперт говорит, что самая низкая цена на землю наблюдается на прифронтовых территориях:

"То, что я вижу и из открытых источников, и из своей практики, то низкая цена на землю сейчас в Николаевской, Херсонской, Запорожской и Донецкой областях".

Полишкевич говорит, что самые дешевые участки можно приобрести в трех регионах - Донецкой, Запорожской и Николаевской области. По словам Полишкевич, эта земля плохо продается, мало кто ее решается приобрести. За гектар земли в Донецкой, Запорожской и Николаевской области недалеко от зоны боевых действий давали 30 тысяч гривень - это очень низкая цена. Дополнительно эксперт отметила, что в перечень областей с самой дешевой землей частично попала и Днепропетровская область, а точнее ее юго-восток.

На сайте Опендатабот можно увидеть, сколько стоит гектар земли в Днепропетровской области и других, перечисленных экспертом, по состоянию на август 2025 года:

Запорожская - 29 885 гривень;

Николаевская - 33 466 гривень;

Херсонская - 34 962 гривень;

Донецкая - 36 637 гривень;

Днепропетровская - 40 170 гривень.

Стоит понимать, что речь идет о землях, которые по состоянию на сейчас не являются оккупированными, но риски оккупации очень высоки. В Черниговской области, например, из-за постоянных обстрелов стоимость участков тоже "падает" - в августе гектар стоил 38 765 гривень.

Также на сайте Опендатабот указано, сколько стоит 1 га земли в Харьковской области - в августе 2025 года за такой участок надо было заплатить 46 178 гривень. На пять тысяч больше придется отдать, если планируете жить на юге. Те, кто в августе этого года приобрели там участки, знают, сколько стоит гектар земли в Одесской области - 51 994 гривни. Следующая, после Харьковской и Одесской области, по стоимости идет Житомирская - 54 369 гривень, далее - Сумская - там 1 га стоит 54 718 гривень. Последний регион, где можно купить участок по цене до 60 000 гривень - это Кировоградская область. Один гектар там стоит 58 212 гривень.

справка Любовь Полишкевич Управляющий партнер юридической фирмы "Результат" Училась в Черкасском национальном университете им. Богдана Хмельницкого и получила две специальности - украинский филолог и документовед. Параллельно училась в этом же вузе и получала юридическую специальность. Еще одно высшее образование получила в Национальной академии государственного управления при Президенте Украины - училась на кафедре Парламентаризма публичного менеджмента. Затем защитила научную работу и получила статус доктора философии (PhD) по публичному управлению. Занималась публичным управлением и администрированием, работала в Черкасском городском совете, возглавляла черкасский городской ЦНАП. С 2014 года занимается правом. С 2023 года - управляющий партнер юридической фирмы "Результат".

