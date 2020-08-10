Гречка в этом году подорожает еще больше - прогноз

По официальной статистике, гречихи в Украине посеяно только половина от минимальной потребности.

В этом году цены на гречку в Украине могут подняться выше прошлогодней отметки.

Об этом заявил исполнительный директор Международной ассоциации гречки Сергей Громовой, сообщает AgroPortal.ua.

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«Старого урожая уже нет, а нового еще нет. Молотить будут где-то через две недели», — говорит специалист.

При этом он обращает внимание, что на рынке сложился значительный дефицит гречневой крупы.

Не хватает импорта из России

«По официальной статистике, гречихи в Украине посеяно только половина от минимальной потребности. Раньше ее импортировали из России, и это было главной нашей проблемой», — говорит Громовой.

Сейчас Россия сама приостановила наращивание производства. Более того, откатилась по уровню посевных площадей на 10 лет назад, и ввела запрет на вывоз гречки.

Китай и Польша

В целом же экспортеров этой культуры в мире не так много. Кроме России иногда поставщиком выступала Польша. Также — Китай. Но там совсем другой продукт, который не соответствует вкусовым ожиданиям украинских потребителей.

«Цены на гречневую крупу на полках магазинов очень высокие — 35 грн/кг и больше. И скорее всего, гречка будет дорожать», — прогнозирует специалист.

При этом он отмечает, что текущая цена находится на границе верхнего баланса со способностью покупать.

Цены в этом году

В начале июля 2020 года эксперты прогнозировали, что в этом году на украинском рынке не будет белорусских овощей, следовательно, сбить цену на картошку не получится. Также, на рынке не будет белорусского чеснока и лука, поэтому эксперты прогнозировали, что цена на борщевой набор поднимется минимум в полтора раза.

15 июля 2020 стало известно о том, что 60% нового урожая яблок пропало из-за холодной весны и затянувшихся дождей. По прогнозам экспертов, и без того высокие цены на украинские яблоки, к осени поднимутся еще выше.

16 июля появилась информация о том, что дешевых арбузов в этом году не будет.

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