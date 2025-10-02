Дожди в Западной Африке повышают ожидания в отношении основного урожая 2025/26 года.

Какао достигло нового десятимесячного минимума. Трейдеры ожидают, что новые цены на фермерскую продукцию будут стимулировать продажи и увеличат предложение урожая.

Издание Bloomberg пишет, что цены для производителей какао в Кот-д'Ивуаре - крупнейшем производителе какао в мире – повысили до 2800 франков CFA за килограмм для нового урожая, сбор которого начался 1 октября. Стоит отметить, что самый активный контракт упал на 0,7%.

Ожидается, что более высокая цена будет стимулировать производителей продавать свою продукцию. Более крупный урожай и увеличение продаж помогут ослабить дефицит поставок.

"В Кот-д'Ивуаре скоро начнется сбор основного урожая, и ожидается, что поставки увеличатся благодаря более высокой цене на фермерских рынках", - отметил старший аналитик ADM Investor Services Марк Боуман.

При этом он указал, что дожди в Западной Африке повышают ожидания в отношении основного урожая 2025/26 года, который собирается сейчас, и промежуточного урожая, который будет собран в следующем году.

Цены на какао - последние новости

Цены на какао в мире росли весь 2024 год, что негативно отразилось на производителях и потребителях шоколада. Стоимость какао взлетела из-за слабого урожая в Западной Африке, что привел к третьему подряд дефициту поставок в мире.

При этом украинский рынок всегда реагирует на колебания цен на какао с опоздание в 3-4 месяца.

