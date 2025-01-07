Отмечается, чтопо дорожание какао стоит ожидать в течение следующих трех недель.

Цены на какао в мире росли весь 2024 год. Украинский рынок реагирует на подорожание в мире спустя 3-4 месяца благодаря запасам.

Владелец компании "Какао Смак" Игорь Бондарь в комментарии РБК-Украина отметил, что последние подорожание какао, которое произошло в конце 2024 года, что отразится на украинских ценах ближе к весне.

По его словам, полное подорожание шоколада и какао в Украине стоит ожидать в течение следующих трех недель.

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"Последние два месяца мы наблюдаем, как биржа выросла более чем на 50%, а некоторые позиции даже на 70%. Этот тренд продолжится. Ключевой вопрос – какой именно товар подорожает: тертое какао-масло или порошок с жиром. Если ситуация повторит прошлогодний сценарий, то обе позиции могут пойти вверх. Увеличение стоимости в гривне ожидается на уровне 70% по сравнению с осенью. Частичное подорожание уже произошло - около 5-7% в зависимости от бренда и импортера", – объяснил Бондарь.

Эксперт ожидает, что в ближайшие недели цены на шоколад и какао в Украине могут вырасти на 50-70% по сравнению с осенью 2024 года. Он указал, что этот рост является результатом повышения стоимости сырья на местах сбора какао-бобов.

Согласно его прогнозам, в случае подорожания масло и тертого какао плитка шоколада, которая сейчас стоит около 40-50 гривень, может подняться в цене до 80-85 гривень в течение следующего месяца.

Цены на какао в мире - главные новости

8 мая цены на какао резко подскочили и это стало самым большим ростом с 1999 года.

16 декабря 2024 года цены на какао установили новый мировой рекорд, что негативно отразится на производителях и потребителях шоколада.

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