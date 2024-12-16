Ситуация с поставками какао только ухудшается.

Цены на какао установили новый мировой рекорд. Данная ситуация негативно отразится на производителях и потребителях шоколада.

Издание Bloomberg пишет, что фьючерсы на какао достигли нового рекорда в Нью-Йорке, поскольку рынок вновь столкнулся с проблемой поставок, что повышает вероятность усугубления проблемы высокой стоимости.

Цены на эту культуру взлетели в начале этого года, так как слабый урожай в Западной Африке - основном центре производства - привел к третьему подряд дефициту поставок в мире. После небольшого затишья цены снова начали расти из-за неблагоприятной погоды в регионе, ограничивая шансы на восстановление и без того низких мировых запасов.

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Самый активный контракт вырос на 4,1% в понедельник, 16 декабря, до 11 768 долларовза тонну. Фьючерсы на 2024 год выросли более чем в два раза, что вынудило производителей конфет повысить цены.

Проблемы с поставками какао усугубляются давними проблемами отрасли, включая проблемы с урожаем и низкую зарплату фермеров. Кроме того, вновь посаженным деревьям требуется несколько лет, чтобы дать плоды, что задерживает подъем производства.

Цены на какао - последние новости

3 мая издание Bloomberg сообщило, что на торгах в Нью-Йорке какао подешевело на 7,6%, до 6990 долларов за тонну, что стало самым большим падением с 1959 года.

Уже 8 мая цены на какао резко подскочили и это стало самым большим ростом с 1999 года.

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