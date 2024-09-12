Также специалисты советуют обратиться к специалистам, если вы боитесь навредить животным.

В Украине начался сезон миграции летучих мышей, поэтому эксперты советуют не удивляться случайным "гостям" в своем доме. Известно, что все виды украинских летучих мышей относятся к Красной книге и являются редкими, поэтому их сохранение является защитой для украинской природы. Поэтому специалисты Киевского зоопарка рассказали, что делать, если дома нашли летучую мышь.

Если летучие мыши залетели в ваш дом, не паникуйте и не пугайтесь, они вам не навредят. Также нельзя сбивать животное во время полета, лучше попробовать выключить свет, полностью открыть окно и тряпкой направить полет летучих мышей в его сторону.

"Если не удается, дождитесь пока животные успокоятся и остановят полет. Наденьте плотные строительные перчатки или возьмите тряпку из плотной ткани и осторожно соберите летучих мышей в картонную коробку. Не используйте в качестве субстрата флисовые тряпки или другие материалы, в которых летучая мышь может запутаться когтями. Выпустите животных из коробки на улице с наступлением темноты", - советуют специалисты. Видео дня

Однако если вы боитесь навредить животным, то обратитесь к специалистам по спасению диких животных, а именно в Украинский центр реабилитации рукокрылых или Команду спасения животных Киева.

"А лучшим предостерегающим средством является установка противомоскитных сеток на окна, и закрытые окна и двери в помещениях, которые не используются", - добавляют в сообщении.

Экология Украины - последние новости

Как писал УНИАН, в Одессе Черное море стало красным. По словам экологов, это произошло из-за развития фитопланктона - водорослей.

"Это красный прилив в Одессе. Явление вызвано бурным ростом одноклеточных фотосинтезирующих водорослей динофлагеллят - преимущественно с численностью Lingylodinium polyedra", - пояснил глава общественной экологической организации "Зеленый Лист" Владислав Балинский.

Также стало известно, как сейчас выглядит Каховское водохранилище возле поселка Большая Лепетиха. Сейчас оно превратилось в лес высотой 4 метров.

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