Огромные стаи ночуют на заповедных лиманах, а днем питаются на полях.

В Национальном природном парке "Тузловские лиманы" (Одесская обл.) появилось очень много диких гусей, которым пришлось покинуть исторические места зимовки на Херсонщине и в Крыму. По словам доктора биологических наук, сотрудника парка Ивана Русева в Facebook, действия российских захватчиков на оккупированных территориях заставляют большие стаи искать более комфортные места.

По его словам, недавно он видел в заповеднике на зимовке небольшое количество гусей, прилетевших из Тундры, среди которых - несколько десятков краснокнижных казарок. В основном они держатся на ночевке в зоне лиманов Алибей, Хаджидер, Соленый, Джантшейский, Малый Сасык.

"Но в последние дни мы обнаружили и насчитали еще несколько десятков тысяч белолобых гусей, которые ночуют на разных лиманах, а питаются днем на полях рапса и озимых. И сейчас в целом уже их почти 40 тысяч, среди которых несколько тысяч краснокнижных казарок", - акцентирует ученый.

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Он объясняет, что гуси очень чувствительны к различным шумам, особенно к выстрелам во время охоты. Однако в Украине уже 3-й год охота запрещена. В то же время если пролетают "шахеды" или другие БПЛА гуси сразу реагируют и на время меняют места дислокации.

"Вероятно большие стаи гусей сейчас прилетели к нам дополнительно во время зимы с оккупированных орками территории Херсонской области и Крыма, где они исторически зимуют в большом количестве", - считает ученый.

Он объясняет, что на оккупированных территориях российские захватчики уничтожают и пугают все живое на своем пути, в частности, беспокоят большие стаи диких гусей. Поэтому испуганные птицы ищут более безопасные места зимовки.

Что еще известно о заповеднике "Тузловские лиманы" и его ученых

Как сообщал УНИАН, ученые заповедника "Тузловские лиманы" с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину наблюдают за влиянием войны на биоразнообразие парка и отмечают, что дикая природа - молчаливая жертва войны.

Чтобы люди представили как война против Украины (взрывы, шумы БПЛА и т.д.) влияет на биоразнообразие, в частности птиц, ученый привел пример из Болгарии, где из-за так называемых обычных фейерверков погибли сотни птиц. Там только на небольшой территории заповедника "Центральные Балканы" из-за шумного празднования Нового года (петарды, фейерверки) погибли более 600 птиц.

При вскрытии тел медики обнаружили признаки стресса - кровоизлияния в брюшной полости и в черепе и т.д.

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