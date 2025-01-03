Среди множества пернатых, погибших больше всего - певчих вьюрков.

Петарды и другая пиротехника массово убивает птиц. Яркий пример привели ученые в Болгарии, только на небольшой территории, из-за шумного празднования Нового года погибли более 600 птиц. Об этом рассказал доктор биологических наук, сотрудник Национального природного парка "Тузловские лиманы" Иван Русев.

Он отмечает, что ученые этого заповедника с начала полномасштабного вторжения в Украину наблюдают за влиянием войны на биоразнообразие парка и отмечают, что дикая природа - молчаливая жертва войны. Чтобы люди представили как война против Украины (взрывы, шумы БпЛА и т.д.) влияет на биоразнообразие, в частности птиц, ученый привел пример из Болгарии, где из-за так называемых обычных фейерверков погибли сотни птиц.

"Свежий пример из Болгарии, как стресс убийственно повлиял на птиц. Возле национального парка "Центральные Балканы" в новогоднюю ночь было много фейерверков, пиротехники. Народ страны, где нет войны, гулял и так радовался, что без таких прихотей не смог обойтись в новогоднюю ночь. И это смертельно повлияло на большое количество птиц - преимущественно вьюрков - певчих птиц семейства вьюрковых и на других пернатых", - рассказал Русев.

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По его словам, общественная организация "Зеленые Балканы" собрала птиц, из которых ветеринары смогли спасти только 15. Всего найдено на одном небольшом участке более 600 мертвых птиц. Как подчеркивает Русев, при вскрытии тел медики обнаружили признаки стресса - кровоизлияния в брюшной полости и в черепе и тому подобное.

"Это только найденных, а сколько тысяч еще не было найдено, сколько еще было контуженных, сколько еще пострадало домашних животных трудно представить... Этот пример ярко показывает как негативно и убийственно влияют новогодние фейерверки на животных", - констатирует ученый.

Гибель животных - последние новости

Как сообщал УНИАН, в Одесской области погибла редкая птица - мартын каспийский, который был со спутниковым датчиком. Ученые предполагают, что несчастный Ramo погиб от яда, который местные жители применили против грызунов.

Как рассказал Иван Русев, к нему за помощью обратился представитель Румынского орнитологического общества Эмиль Тодоров, который попросил найти птицу, которую окольцевали его в румынской дельте Дуная. Ослабленная птица погибла в Одесской области, на пруду, и ее ветром забило в камыш.

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