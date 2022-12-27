Правоохранители открыли уголовное производство, но ученый считает, что они не стремятся довести дело до суда.

В течение сентября-декабря из-за использования фермерами ядохимикатов на территории национального природного парка "Тузловские лиманы" Одесской области и прилегающих землях погибли тысячи диких птиц и животных.

Об этом в Facebook сообщил доктор биологических наук, сотрудник нацпарка Иван Русев.

"Мы получаем ужасные последствия для дикой природы от деятельности аграриев. Только найденные трупы диких животных и их останки исчисляются тысячами по Одесской области, а это свыше 1 тыс. фазанов, сотни и сотни серых ворон, грачей, диких голубей, тысячи диких гусей и уток-крякв, другие виды", - утверждает он.

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По его словам, с сентября десятками гибли лебеди, хищные птицы, совы. Много погибших хищных млекопитающих – барсуков, лис, шакалов, косуль.

"Эта экологическая катастрофа могла произойти потому, что фермеры уже давно безнаказанно работают с ядохимикатами. Это произошло из-за закрывания глаз некоторых работников Госпродпотребслужбы, которые "свободно" дают разрешение на использование яда. Это из-за медленной, не оперативной и малопрофессиональной работы правоохранителей", - отметил ученый.

Специалист добавил, что многие охотники на местах видели массовую гибель животных, но не реагировали своевременно, не писали заявлений в полицию, а "только возмущались".

Русев считает, что массовая гибель диких животных негативно отразится на состоянии популяций многих видов птиц и млекопитающих, а также в целом на жизни дикой природы.

По его данным, весной была похожая ситуация, когда гибли голуби, грачи, волки и тому подобное, но никто не был привлечен к ответственности.

"Сейчас следственные органы собирают доказательства и опрашивают фермеров в рамках уголовного производства, которое открыли по факту массовой гибели птиц в нацпарке. Но, исходя из моего опыта и из того, что я сейчас вижу, как они "оперативно работают", думаю, что они не стремятся довести это дело до суда", - написал Русtв.

Массовая гибель животных и птиц в "Тузловских лиманах"

30 ноября работники Национального природного парка "Тузловские лиманы" обнаружили в пойме реки Хаджидер на территории парка погибших птиц – около 50 белолобых гусей, 40 мартынов желтоногих, 8 грачей и 2 серые вороны. Также обнаружено несколько живых птиц с нетипичным поведением. Тушки направили в Институт Зоологии НАНУ для исследования на наличие возбудителей бактериальной и вирусной этиологии, химических соединений, в частности тех, что применяются аграриями.

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины обратилось с заявлением в Офис генерального прокурора с просьбой зарегистрировать уголовное производство.

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