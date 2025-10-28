Гнезда редкая птица устраивает исключительно на земле, среди высокой травы или под прикрытием куста.

В Национальном природном парке "Тузловские лиманы" (Одесская область) исследователи поймали для кольцевания раритетную птицу - сову болотную, которая в отличие от других сов охотится днем. Об этом рассказал доктор биологических наук, сотрудник парка Иван Русев.

"Сова болотная (Asio flammeus) - вид птиц рода ушастые совы отряда Совообразные. Раритетный вид птиц, занесенный в Красную книгу Украины. Сейчас они мигрируют через нацпарк. В теплые зимы встречается на зимовке", - пояснил Русев.

По его словам, сову поймали во время ловли и кольцевания диких птиц в заповеднике в Одесской области.

"Она невероятно замечательная, окольцованная и выпущенная на волю", - отмечает ученый.

Он обнародовал соответствующее видео, на котором можно увидеть невероятно красивую птицу. Во время кольцевания она словно специально смотрит в объектив камеры. Создается впечатление, что взгляд совы осознанный. После получения "украшения" в виде "обручального кольца" с соответствующими записями, она не улетает сразу. На какое-то мгновение птица оборачивается, внимательно смотрит на человека, у которого сидит на руке - словно спрашивает, можно ли полететь. Затем делает взмах крыльями и "исчезает".

Сова болотная: что о ней известно

Это вид птиц рода ушастые совы семейства Сововые отряда Совообразные. Раритетный вид птиц, занесенный в Красную книгу Украины и ряд других природоохранных документов.

Птица средних размеров (немного больше голубя). Окраска с доминированием желтоватых или охристых тонов. Верх рыже-бурый, низ светлый с узкими продолговатыми пятнами. "Ушки" очень маленькие, едва заметны. "Лицо" рыжее с едва заметными бурыми штрихами и вытянутое, в отличие от плоского лицевого диска совы ушастой. Глаза желтые, с широкими черными кругами вокруг, клюв темно-серый или черноватый, размах крыла - до 112 см.

В отличие от многих других сов часто охотится днем, обычно же в сумерках. Гнезда устраивает исключительно на земле, среди высокой травы или под прикрытием куста. В отличие от других сов изредка самостоятельно строит гнездо. В зависимости от увлажнения почвы оно представляет собой вытоптанную в траве площадку или ямку в почве диаметром до 50 см, глубиной 1-3 см или же рыхлое плоское сооружение, сооруженное из нескольких десятков стеблей трав.

В лесной зоне, как правило, одна пара болотных сов контролирует одно поле или другое ограниченное лесом открытое пространство. Поэтому, расстояние между парами колеблется от 3 до 10 км. Примерно на таком же расстоянии гнездятся пары на поймах рек.

Еще новости из мира природы

Напомним, в Национальный природный парк "Тузловские лиманы" из Тундры прилетели первые лебеди-кликуны. Они обычно прилетают в это время из РФ в украинское Причерноморье и будут здесь зимовать, если их не напугают шумы войны. Как рассказал ученый, несколько дней подряд, через заповедник пролетает множество птиц - стаи куликов, водоплавающих птиц, среди которых много лысух, тлей, краснокнижных казарок, белолобых гусей.

Вас также могут заинтересовать новости: