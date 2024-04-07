Морского котика видели украинские ученые на острове с историческими памятниками.

В Антарктике ученые зафиксировали интересного морского котика, который отдыхал в необычном месте - на старинной деревянной лодке. Соответствующее видео сделали и обнародовали украинские полярники.

"Посмотрите, какого интересного морского котика встретили наши полярники на острове Десепшен. Он выбрал для отдыха... старую деревянную лодку. В этот район котики приплывают в конце лета или начале осени как раз чтобы релаксировать. Но обычно они это делают на ровных каменистых участках или пляжах. А вот этот котик почему-то облюбовал лодочку. Возможно, мечтает о дальних странствиях?", - рассказали в Национальном антарктическом центре Украины.

Говорится, что остров Десепшен - вулканического происхождения. Он имеет вид подковы с максимальным диаметром около 14 км. Такую гавань образует как раз затопленная кальдера вулкана, который до сих пор активен. По словам ученых, с 1911-го до 1930 года на острове действовала норвежская китобойная станция. В 1944 году британцы основали здесь научную базу, используя часть оставленных зданий. Она просуществовала до 1967 года - тогда была уничтожена извержением вулкана. Базу восстановили в 1968 году, но финально закрыли через год из-за другого извержения.

В начале 1990-х британцы провели большую очистку этой территории и вывезли остатки топлива, аккумуляторы, опасные отходы, мусор и тому подобное. В то же время часть сооружений и артефактов, которые не были уничтожены извержением вулкана, остались на острове и сейчас считаются историческим памятником. В частности, и та лодочка, на которой отдыхал морской котик.

"Сейчас в другой части острова действуют две сезонные научные станции - испанская и аргентинская. Наши же ученые высаживались на остров для отбора образцов уникальной местной растительности", - пояснили в центре.

Новости украинских полярников

Напомним, участники украинской антарктической экспедиции зафиксировали гнездование пингвинов на высоте 295 метров над уровнем моря. Как рассказали в Национальном антарктическом центре Украины, субантарктический пингвин со своей парой обустроил гнездо в "точке", с которой биологу экспедиции Вадиму Ткаченко, который считал птиц, пришлось спускаться более получаса.

Пингвина-верхолаза с птенцом ученый обнаружил на мысе Туксен полуострова Киев, который расположен недалеко от острова Галиндез, где находится украинская антарктическая станция "Академик Вернадский". Ранее самыми высокими точками, где ученому встречались гнезда, были скалы на островах Бут и Ховгард высотой 180 метров над уровнем моря.

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