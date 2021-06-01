14-секундная запись быстро стала вирусной в соцсетях и набрала тысячи просмотров.

В Индии гепард пришел на водопой, однако из воды внезапно вылез крокодил, из-за чего хищник подпрыгнул и убежал.

Видео с животными опубликовал в Twitter офицер Индийской лесной службы Сурендер Мехра.

На записи видно, как гепард подходит к пруду и начинает пить воду. Неожиданно из воды появляется крокодил и огрызается на гепарда. Гепард резко подпрыгивает на метр, а, приземлившись на землю, быстро скрывается из вида.

«Дикая природа полна неожиданностей и сюрпризов», - отметил Мехра в подписи к клипу.

14-секундная запись быстро стала вирусной в соцсетях и набрала тысячи просмотров.

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Автор: Денис Прядко