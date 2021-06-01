В Индии гепард пришел на водопой, однако из воды внезапно вылез крокодил, из-за чего хищник подпрыгнул и убежал.
Видео с животными опубликовал в Twitter офицер Индийской лесной службы Сурендер Мехра.
На записи видно, как гепард подходит к пруду и начинает пить воду. Неожиданно из воды появляется крокодил и огрызается на гепарда. Гепард резко подпрыгивает на метр, а, приземлившись на землю, быстро скрывается из вида.
«Дикая природа полна неожиданностей и сюрпризов», - отметил Мехра в подписи к клипу.
14-секундная запись быстро стала вирусной в соцсетях и набрала тысячи просмотров.
Wilderness is full of uncertainties and surprises..— Surender Mehra IFS (@surenmehra) May 29, 2021
‘Survival of fittest..’ #Wilderness@susantananda3pic.twitter.com/yFfDggi3a1
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