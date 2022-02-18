В дикой природе такины обитают на Тибете, в Восточных Гималаях, некоторых районах Китая и отдают предпочтение густым горным кустарникам.

В харьковском экопарке - редкое пополнение. Там появились 300-килограммовые такины.

Животные, внешне похожие на буйволов, поселились в лесном вольере, сообщается в сюжете ТСН.

В Украину такинов привезли из Латвии по программе сотрудничества с Рижским зоопарком. После переезда животные уже прошли карантин и теперь привыкают к новому дому. А пока для двух самцов активно ищут подружек.

"Помимо реабилитации, одно из главных направлений нашей работы – это создание генетически перспективных для размножения групп редких животных. Так сказать, "резервного фонда" для будущего возвращения в природу вымирающих видов. Это очень кропотливый и длительный процесс. Очень важно получить потомство от генетически ценной пары. Обычно мы получаем однополую группу редких животных из одного зоопарка или питомника и ждем, пока из другого подберут партнеров, не состоящих с ними в родстве", - рассказал основатель экопарка и президент Всемирного открытого фонда реабилитации и реинтродукции животных (WOFARR) Александр Фельдман.

В дикой природе такины обитают на Тибете, в Восточных Гималаях, некоторых районах Китая и отдают предпочтение густым горным кустарникам.

За пределами Китая представители этого вида содержатся не более чем в 30 зооколекциях.

В Украине, кроме харьковского экопарка, такины есть только в Николаевском зоопарке.

Как сообщал УНИАН, в Берлинском зоопарке у золотистых такинов, находящихся под угрозой исчезновения, родились детеныши.

О существовании китайских такинов, названных "золотистыми", стало известно лишь в 1911 году.

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