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В китайском зоопарке публике показали сразу семерых редких такинов (видео)

14:04, 12 марта 2019
Спасение видов
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Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Эти животные находятся под угрозой исчезновения. Поэтому работники зверинца очень обрадовались, когда в этом году родилось сразу семеро малышей.

Их шерсть пока имеет коричневую окраску, и с возрастом она станет светлее. Малыши публики не испугались, впрочем, от мам далеко не отходили.

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Теги: #зоопарк